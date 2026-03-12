Вернет ли Трамп пошлины на импорт?

О том, что решила администрация президента США, говорится в материале Вloomberg.

Смотрите также Трамп планирует ослабить санкции против российской нефти на фоне роста цен

В феврале по решению Верховного суда США пошлины Трампа отменили, как незаконные. Однако в администрации президента решили не терять доход.

Так, началось расследование. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. Он отметил, что ведомство работает по разделу 301 "Закона о торговле". А такое решение является стратегической заменой предыдущим мерам (пошлины), которые суд признал неправомерными.

В частности известно, что так администрация Трампа хочет убедиться в недобросовестной торговле других стран. Например, доказать использование "избыточных производственных мощностей". И после этого можно будет ввести односторонние пошлины Трампа.

Заметьте! Ранее налог вводили по закону о чрезвычайном положении. Сейчас – привлекли Раздел 301, что считается более юридически устойчивым. По нему Трамп может ввести пошлину без возможности суда повлиять на решение. Однако обязательно должна быть доказана неправомерная торговля других стран.

В зоне риска снова оказались фактически все государства, с которыми у США налажена внешняя торговля. Речь идет о крупнейших партнерах: Китай, ЕС, Мексика, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань. Также в списке: Швейцария, Норвегия, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам) и Бангладеш.

В то же время Грир отметил, что Вашингтон вмешался в ситуацию, ведь основные партнеры США развили мощности – больше реальных потребностей рынка.

В частности известно, что в Белом доме действуют чрезвычайно быстро, чтобы не потерять выгоду. Также хотят установить новую ставку, вместо временной пошлины в 10%, которое Трамп устанавливал на 150 дней, как экстренную меру.

Почему Трамп ввел пошлины на товары?

Со 2 апреля 2025 года президент США применил новый подход к экономике, который заключался в создании масштабных пошлин на импорт продукции для всех торговых партнеров страны.

В комментарии для РБК-Украина политолог Олег Саакян рассказал, что решением Трампа бьют не только по другим странам, но и по Штатам. В частности он объяснил, что пошлины можно рассматривать не только, как ультиматум для государств.

Он (Трамп – 24 Канал) сейчас шантажирует, с одной стороны, а с другой - тормозит мировую экономику. И первое, и второе, может иметь для него положительный эффект. Главное - не передавить. Притормаживание экономики мировой, ее скорости, это фактически признание того, что Соединенные Штаты замешкались на поезд, который ушел без них. Китай развивает свою экономику, другие государства, значительно быстрее, чем США. И соответственно сейчас, если они не могут догнать, то что нужно сделать? Правильно, затормозить всех,

– рассказал политолог.

В то же время он рассказал о влиянии пошлин на Украину. На тот момент, как и для всех стран это была ставка в 10%. То есть украинские производители оказались на равных с мировыми условиями. Хотя это изменения, однако не критические.

Что еще нужно знать о пошлинах Трампа и его политике?