Вернет ли Трамп пошлины на импорт?
О том, что решила администрация президента США, говорится в материале Вloomberg.
В феврале по решению Верховного суда США пошлины Трампа отменили, как незаконные. Однако в администрации президента решили не терять доход.
Так, началось расследование. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. Он отметил, что ведомство работает по разделу 301 "Закона о торговле". А такое решение является стратегической заменой предыдущим мерам (пошлины), которые суд признал неправомерными.
В частности известно, что так администрация Трампа хочет убедиться в недобросовестной торговле других стран. Например, доказать использование "избыточных производственных мощностей". И после этого можно будет ввести односторонние пошлины Трампа.
Заметьте! Ранее налог вводили по закону о чрезвычайном положении. Сейчас – привлекли Раздел 301, что считается более юридически устойчивым. По нему Трамп может ввести пошлину без возможности суда повлиять на решение. Однако обязательно должна быть доказана неправомерная торговля других стран.
В зоне риска снова оказались фактически все государства, с которыми у США налажена внешняя торговля. Речь идет о крупнейших партнерах: Китай, ЕС, Мексика, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань. Также в списке: Швейцария, Норвегия, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам) и Бангладеш.
В то же время Грир отметил, что Вашингтон вмешался в ситуацию, ведь основные партнеры США развили мощности – больше реальных потребностей рынка.
В частности известно, что в Белом доме действуют чрезвычайно быстро, чтобы не потерять выгоду. Также хотят установить новую ставку, вместо временной пошлины в 10%, которое Трамп устанавливал на 150 дней, как экстренную меру.
Почему Трамп ввел пошлины на товары?
Со 2 апреля 2025 года президент США применил новый подход к экономике, который заключался в создании масштабных пошлин на импорт продукции для всех торговых партнеров страны.
В комментарии для РБК-Украина политолог Олег Саакян рассказал, что решением Трампа бьют не только по другим странам, но и по Штатам. В частности он объяснил, что пошлины можно рассматривать не только, как ультиматум для государств.
Он (Трамп – 24 Канал) сейчас шантажирует, с одной стороны, а с другой - тормозит мировую экономику. И первое, и второе, может иметь для него положительный эффект. Главное - не передавить. Притормаживание экономики мировой, ее скорости, это фактически признание того, что Соединенные Штаты замешкались на поезд, который ушел без них. Китай развивает свою экономику, другие государства, значительно быстрее, чем США. И соответственно сейчас, если они не могут догнать, то что нужно сделать? Правильно, затормозить всех,
– рассказал политолог.
В то же время он рассказал о влиянии пошлин на Украину. На тот момент, как и для всех стран это была ставка в 10%. То есть украинские производители оказались на равных с мировыми условиями. Хотя это изменения, однако не критические.
Что еще нужно знать о пошлинах Трампа и его политике?
Ранее сообщалось, что ЕС планирует сохранить для себя льготные тарифы. Это связано с новой возможной ставкой Трампа в 15%. Однако в Брюсселе надеялись, что для них повышать пошлины не будут, ведь было обещание на отмену тарифов с американских товаров.
В частности США сейчас вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке. По аналитике экспертов – это шанс для США реализовать стратегию энергетического доминирования.
Как последствия операции в Иране уже видим повышение мировых цен на нефть и колебания на рынке.