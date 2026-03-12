Чи поверне Трамп мита на імпорт?

Про те, що вирішила адміністрація президента США, йдеться в матеріалі Вloomberg.

У лютому за рішенням Верховного суду США мита Трампа скасували, як незаконні. Однак в адміністрації президента вирішили не втрачати дохід.

Так, почалося розслідування. Про це заявив торговий представник США Джеймісон Грір. Він зазначив, що відомство працює за Розділом 301 "Закону про торгівлю". А таке рішення є стратегічною заміною попереднім заходам (мита), які суд визнав неправомірними.

Зокрема відомо, що так адміністрація Трампа хоче переконатись у недобросовісній торгівлі інших країн. Наприклад, довести використання "надлишкових виробничих потужностей". І після цього можна буде ввести односторонні мита Трампа.

Зауважте! Раніше податок вводили за законом про надзвичайний стан. Нині – залучили Розділ 301, що вважається більш юридично стійким. За ним Трамп може ввести мито без можливості суду вплинути на рішення. Однак обов'язково має бути доведена неправомірна торгівля інших країн.

У зоні ризику знову опинилися фактично всі держави, із якими у США налагоджена зовнішня торгівля. Йдеться про найбільших партнерів: Китай, ЄС, Мексика, Індія, Японія, Південна Корея, Тайвань. Також у списку: Швейцарія, Норвегія, країни Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, В'єтнам) та Бангладеш.

Водночас Грір наголосив, що Вашингтон втрутився в ситуацію, адже основні партнери США розвинули потужності – більші від реальних потреб ринку.

Зокрема відомо, що в Білому домі діють надзвичайно швидко, щоб не втратити вигоду. Також хочуть встановити нову ставку, замість тимчасового мита у 10%, яке Трамп встановлював на 150 днів, як екстрений захід.

Чому Трамп ввів мита на товари?

З 2 квітня 2025 року президент США застосував новий підхід до економіки, який полягав у створенні масштабних мит на імпорт продукції для всіх торгових партнерів країни.

У коментарі для РБК-Україна політолог Олег Саакян розповів, що рішенням Трампа б'ють не лише по інших країнах, а й по Штатах. Зокрема він пояснив, що мита можна розглядати не лише, як ультиматум для держав.

Він (Трамп – 24 Канал) зараз шантажує, з одного боку, а з іншого - вигальмовує світову економіку. І перше, і друге, може мати для нього позитивний ефект. Головне - не передавити. Вигальмовування економіки світової, її швидкості, це фактично визнання того, що Сполучені Штати забарилися на потяг, який пішов без них. Китай розвиває свою економіку, інші держави, значно швидше, ніж США. І відповідно зараз, якщо вони не можуть наздогнати, то що потрібно зробити? Правильно, загальмувати всіх,

– розповів політолог.

Водночас він розповів про вплив мит на Україну. На той момент, як і для всіх країн це була ставка в 10%. Тобто українські виробники опинилися на рівних зі світовими умовами. Хоча це зміни, однак не критичні.

Що ще потрібно знати про мита Трампа та його політику?