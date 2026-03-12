Чи поверне Трамп мита на імпорт?
Про те, що вирішила адміністрація президента США, йдеться в матеріалі Вloomberg.
У лютому за рішенням Верховного суду США мита Трампа скасували, як незаконні. Однак в адміністрації президента вирішили не втрачати дохід.
Так, почалося розслідування. Про це заявив торговий представник США Джеймісон Грір. Він зазначив, що відомство працює за Розділом 301 "Закону про торгівлю". А таке рішення є стратегічною заміною попереднім заходам (мита), які суд визнав неправомірними.
Зокрема відомо, що так адміністрація Трампа хоче переконатись у недобросовісній торгівлі інших країн. Наприклад, довести використання "надлишкових виробничих потужностей". І після цього можна буде ввести односторонні мита Трампа.
Зауважте! Раніше податок вводили за законом про надзвичайний стан. Нині – залучили Розділ 301, що вважається більш юридично стійким. За ним Трамп може ввести мито без можливості суду вплинути на рішення. Однак обов'язково має бути доведена неправомірна торгівля інших країн.
У зоні ризику знову опинилися фактично всі держави, із якими у США налагоджена зовнішня торгівля. Йдеться про найбільших партнерів: Китай, ЄС, Мексика, Індія, Японія, Південна Корея, Тайвань. Також у списку: Швейцарія, Норвегія, країни Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, В'єтнам) та Бангладеш.
Водночас Грір наголосив, що Вашингтон втрутився в ситуацію, адже основні партнери США розвинули потужності – більші від реальних потреб ринку.
Зокрема відомо, що в Білому домі діють надзвичайно швидко, щоб не втратити вигоду. Також хочуть встановити нову ставку, замість тимчасового мита у 10%, яке Трамп встановлював на 150 днів, як екстрений захід.
Чому Трамп ввів мита на товари?
З 2 квітня 2025 року президент США застосував новий підхід до економіки, який полягав у створенні масштабних мит на імпорт продукції для всіх торгових партнерів країни.
У коментарі для РБК-Україна політолог Олег Саакян розповів, що рішенням Трампа б'ють не лише по інших країнах, а й по Штатах. Зокрема він пояснив, що мита можна розглядати не лише, як ультиматум для держав.
Він (Трамп – 24 Канал) зараз шантажує, з одного боку, а з іншого - вигальмовує світову економіку. І перше, і друге, може мати для нього позитивний ефект. Головне - не передавити. Вигальмовування економіки світової, її швидкості, це фактично визнання того, що Сполучені Штати забарилися на потяг, який пішов без них. Китай розвиває свою економіку, інші держави, значно швидше, ніж США. І відповідно зараз, якщо вони не можуть наздогнати, то що потрібно зробити? Правильно, загальмувати всіх,
– розповів політолог.
Водночас він розповів про вплив мит на Україну. На той момент, як і для всіх країн це була ставка в 10%. Тобто українські виробники опинилися на рівних зі світовими умовами. Хоча це зміни, однак не критичні.
Що ще потрібно знати про мита Трампа та його політику?
Раніше повідомлялося, що ЄС планує зберегти для себе пільгові тарифи. Це пов'язано з новою можливою ставкою Трампа у 15%. Однак у Брюсселі сподівалися, що для них підвищувати мита не будуть, адже була обіцянка на скасування тарифів з американських товарів.
Зокрема США нині залучені в конфлікт на Близькому Сході. За аналітикою експертів – це шанс для США реалізувати стратегію енергетичного домінування.
Як наслідки операції в Ірані вже бачимо підвищення світових цін на нафту та коливання на ринку.