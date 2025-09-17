Что происходит с экономикой США?

В частности Занди указал на несколько факторов, которые его беспокоят относительно состояния экономики, пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

В последние недели Марк Занди неоднократно бил тревогу о риске рецессии. Также он заявил, что один из показателей поднял шансы на экономический спад до "опасно высокого" уровня.

Занди в августе охарактеризовал экономику США как такую, что стоит "на грани рецессии". В разговоре с Business Insider вскоре после этого он повторил свою мысль, сказав, что экономика находится "на краю пропасти".

Однако его новый прогноз может быть самым мрачным. В эти выходные он поделился серией постов в X с последними тревожными экономическими данными.

Ссылаясь на данные Moody's Analytics, Занди заявил, что риск рецессии в США в течение следующих 12 месяцев составляет 48%.

Это меньше чем 50%, но в истории вероятность никогда не была такой высокой без дальнейшей рецессии,

– написал он в своей заметке.

Как аргументировал свое мнение Занди? Чтобы подтвердить свою оценку, Занди привел данные о падении количества разрешений на жилищное строительство. Оно считается важным индикатором прогнозирования рецессии. Хотя разрешения до сих пор более-менее держались, количество непроданных домов растет из-за слабого спроса покупателей, что заставляет застройщиков сокращать активность. Как отметил Занди, это опустило новые разрешения почти до уровня времен пандемии.

Он добавил, что данные за август будут опубликованы в среду – в день следующего заседания Федерального комитета по открытому рынку, посоветовав инвесторам внимательно следить за отчетом.

Они точно дадут еще одну причину, почему ФРС должна и объявит о снижении ставки в тот же день,

– спрогнозировал Занди.

Важно! Но он ранее уже заявлял, что даже если Федеральная резервная система пойдет на ожидаемое снижение ставки, этого, вероятнее всего, не хватит, чтобы предотвратить рецессию.

Чем ситуация напоминает годы кризиса?

В соцсети Х, Марк Занди уже отметил, что потребительские расходы в этом году по состоянию на июль почти не сдвинулись с уровня конца прошлого года. И это хуже, чем в любом году с 2008–09-го.

Все мы все знаем, что тогда происходило,

– написал Занди.

Обратите внимание! Он подчеркнул, что нынешняя стагнация не соответствует картине рецессии, но вполне согласуется с экономикой на грани рецессии.

Прогнозировали ли уже рецессию в США?