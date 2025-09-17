Що відбувається з економікою США?

Зокрема Занді вказав на кілька чинників, які його непокоять щодо стану економіки, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Останніми тижнями Марк Занді неодноразово бив на сполох про ризик рецесії. Також він заявив, що один із показників підняв шанси на економічний спад до "небезпечно високого" рівня.

Занді у серпні охарактеризував економіку США як таку, що стоїть "на межі рецесії". У розмові з Business Insider незабаром після цього він повторив свою думку, сказавши, що економіка знаходиться "на краю прірви".

Однак його новий прогноз може бути найпохмурішим. Цими вихідними він поділився серією дописів у X з останніми тривожними економічними даними.

Посилаючись на дані Moody’s Analytics, Занді заявив, що ризик рецесії у США протягом наступних 12 місяців становить 48%.

Це менше ніж 50%, але в історії ймовірність ніколи не була такою високою без подальшої рецесії,

– написав він у своєму дописі.

Як аргументував свою думку Занді? Щоб підтвердити свою оцінку, Занді навів дані про падіння кількості дозволів на житлове будівництво. Вона вважається важливим індикатором прогнозування рецесії. Хоча дозволи досі більш-менш трималися, кількість непроданих будинків зростає через слабкий попит покупців, що змушує забудовників скорочувати активність. Як зазначив Занді, це опустило нові дозволи майже до рівня часів пандемії.

Він додав, що дані за серпень будуть опубліковані в середу – у день наступного засідання Федерального комітету з відкритого ринку, порадивши інвесторам уважно стежити за звітом.

Вони точно дадуть ще одну причину, чому ФРС повинна і оголосить про зниження ставки того ж дня,

– спрогнозував Занді.

Важливо! Але він раніше вже заявляв, що навіть якщо Федеральна резервна система піде на очікуване зниження ставки, цього, найімовірніше, не вистачить, щоб відвернути рецесію.

Чим ситуація нагадує роки кризи?

У соцмережі Х, Марк Занді вже зазначив, що споживчі витрати цього року станом на липень майже не зрушили з рівня кінця минулого року. І це гірше, ніж у будь-якому році з 2008–09-го.

Всі ми всі знаємо, що тоді відбувалося,

– написав Занді.

Зверніть увагу! Він наголосив, що цьогорічна стагнація не відповідає картині рецесії, але цілком узгоджується з економікою на межі рецесії.

