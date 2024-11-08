Что изменится в выплатах

По действующим правилам, родственники военных, которые имеют право на эту помощь, могут подать на ее получение в течение трех лет с момента признания военного умершим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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Гончаренко объяснил, что теперь этот трехлетний период будет отсчитываться от даты, когда суд признал военнослужащего умершим, а не от даты в свидетельстве о смерти.

Важно! Это гарантирует, что семьи не потеряют право на выплату из-за пропущенного срока.

Также предлагается предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получать единовременное пособие в приоритетном порядке.

Обратите внимание! Кабинет министров увеличил размер компенсаций для военнослужащих в случае получения ранений и установления инвалидности I-III группы, а также повысил выплаты семьям в случае гибели военного, если это произошло не во время боевых действий.