Що зміниться у виплатах

За чинними правилами, родичі військових, які мають право на цю допомогу, можуть подати на її отримання протягом трьох років з моменту визнання військового померлим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

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Гончаренко пояснив, що тепер цей трирічний період буде відраховуватися від дати, коли суд визнав військовослужбовця померлим, а не від дати у свідоцтві про смерть.

Важливо! Це гарантує, що сім’ї не втратять право на виплату через пропущений строк.

Також пропонується надавати особам з інвалідністю І групи можливість отримувати одноразову допомогу в пріоритетному порядку.

Зауважте! Кабінет міністрів збільшив розмір компенсацій для військовослужбовців у разі отримання поранень і встановлення інвалідності І-ІІІ групи, а також підвищив виплати родинам у випадку загибелі військового, якщо це сталося не під час бойових дій.