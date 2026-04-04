Что известно о снятии санкций?
Вероятно, он подал ходатайство об этом в Управление контроля за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. Об этом сообщил для Reuters осведомленный источник.
Информация о снятии санкций с экс-чиновника появилась на сайте Министерства финансов США, но без указания причин.
Детали для журналистов объяснил один из американских чиновников. Он убеждает – о существенном изменении позиции Вашингтона по санкциям против России речь пока не идет.
Но дело якобы в том, что Минфин США регулярно получает и рассматривает подобные запросы, ведь это также является инструментом для реализации целей внешней политики страны. Более того, целью санкций считают не наказание, а "достижение положительных изменений в поведении", что соответствует национальным интересам США.
Справка: Михаил Задорнов занимал должность министра финансов России с 1997 по 1999 год, прежде чем возглавить розничное подразделение второго по величине российского банка ВТБ.
В 2018 – 2022 годах он был главным исполнительным директором еще одного банка страны-агрессора "Открытие", а после начала полномасштабного вторжения в Украину попал под санкции.
Что известно о снятии санкций с России?
Напомним, после военной эскалации на Ближнем Востоке мировые цены на энергоресурсы резко выросли. Прикрываясь желанием стабилизировать рынок, США на 30 дней ослабили ограничения в отношении российской нефти – до 11 апреля.
Владимир Зеленский заявил, что это решение уже принесло Кремлю миллиарды дохода, которые он может использовать для продолжения войны против Украины.
Однако этим американцы не ограничились, поэтому 31 марта стало известно о исключении из санкционных списков контейнеровозов страны-агрессора: Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay. Кстати, последний из них, по данным ГУР, ранее участвовал в вывозе похищенного украинского зерна в Турцию.