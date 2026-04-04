Що відомо про зняття санкцій?

Ймовірно, він подав клопотання про це до Управління контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну. Про це повідомило для Reuters обізнане джерело.

Інформація про зняття санкцій з ексчиновника з'явилася на сайті Міністерства фінансів США, але без зазначення причин.

Деталі для журналістів пояснив один з американських чиновників. Він переконує – про суттєву зміну позиції Вашингтона щодо санкцій проти Росії наразі не йдеться.

Однак річ нібито в тому, що Мінфін США регулярно отримує й розглядає подібні запити, адже це також є інструментом для реалізації цілей зовнішньої політики країни. Ба більше, метою санкцій вважають не покарання, а "досягнення позитивних змін у поведінці", що відповідає національним інтересам США.

Довідка: Михайло Задорнов обіймав посаду міністра фінансів Росії з 1997 по 1999 рік, перші ніж очолити роздрібний підрозділ другого за величиною російського банку ВТБ.



У 2018 – 2022 роках він був головним виконавчим директором ще одного банку країни-агресорки "Відкриття", а після початку повномасштабного вторгнення в Україну потрапив під санкції.

