Что известно о зарплатах для правоохранителей?

Также рассматривают изменения в отношении пограничников, работников ГСЧС и Госпогранслужбы, о чем говорится в Законе №6506-1.

В частности, в феврале текущего года состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщили на сайте партии Слуга народа.

На повестке дня был вопрос о изменений зарплаты работников вышеупомянутых органов. Во время встреч и обсуждения было достигнуто понимание о необходимости комплексного реформирования денежного обеспечения всей составляющей системы Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что необходимо на уровне закона закрепить положение о том, что денежное обеспечение полицейских, пограничников, работников ГСЧС и Госпогранслужбы должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей

Работники этих служб ежедневно привлечены к обороне государства, спасению людей, ликвидации последствий обстрелов и ряда других опасных задач,

– заявили во время заседания.

Участники обсуждения наработали видение окончательной редакции законопроекта, который будет рассмотрен вскоре на профильном подкомитете и впоследствии вынесен на рассмотрение заседания Комитета.

Напомним! В марте 2025 года Парламент поддержал этот законопроект в первом чтении, но с условием доработки.

Согласно законодательству, должностной оклад полицейских денежное обеспечение будет состоять из:

должностного оклада;

доплаты за специальное звание;

надбавки за выслугу лет;

доплаты за работу с доступом к государственной тайне;

доплаты за научную степень и/или ученое звание;

премии (которая не может превышать 30 % должностного оклада).

Кроме того, оклад будет составлять 10 размеров прожиточного минимума.

Что еще следует знать о зарплатах?