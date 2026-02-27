Что известно о зарплатах для правоохранителей?
Также рассматривают изменения в отношении пограничников, работников ГСЧС и Госпогранслужбы, о чем говорится в Законе №6506-1.
В частности, в феврале текущего года состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщили на сайте партии Слуга народа.
На повестке дня был вопрос о изменений зарплаты работников вышеупомянутых органов. Во время встреч и обсуждения было достигнуто понимание о необходимости комплексного реформирования денежного обеспечения всей составляющей системы Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что необходимо на уровне закона закрепить положение о том, что денежное обеспечение полицейских, пограничников, работников ГСЧС и Госпогранслужбы должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей
Работники этих служб ежедневно привлечены к обороне государства, спасению людей, ликвидации последствий обстрелов и ряда других опасных задач,
– заявили во время заседания.
Участники обсуждения наработали видение окончательной редакции законопроекта, который будет рассмотрен вскоре на профильном подкомитете и впоследствии вынесен на рассмотрение заседания Комитета.
Напомним! В марте 2025 года Парламент поддержал этот законопроект в первом чтении, но с условием доработки.
Согласно законодательству, должностной оклад полицейских денежное обеспечение будет состоять из:
- должностного оклада;
- доплаты за специальное звание;
- надбавки за выслугу лет;
- доплаты за работу с доступом к государственной тайне;
- доплаты за научную степень и/или ученое звание;
- премии (которая не может превышать 30 % должностного оклада).
Кроме того, оклад будет составлять 10 размеров прожиточного минимума.
Что еще следует знать о зарплатах?
- В январе прошлого года, когда как раз поддержали законопроект, средняя зарплата полицейского в Украине составляла 34 – 36 тысяч гривен. Такую сумму объявил Игорь Клименко – министр внутренних дел.
- Он также добавил, что работники Нацполиции дополнительно получают денежные выплаты, чей размер составляет 10 тысяч гривен. В то же время в регионах, где ведутся боевые действия, сумма возрастает до 30 тысяч гривен.