Що відомо про зарплати для правоохоронців?

Також розглядають зміни щодо прикордонників, працівників ДСНС та Держприкордонслужби, про що йдеться у Законі №6506-1.

Зокрема у лютому поточного року відбулося засідання робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомили на сайті партії Слуга народу.

На порядку денному було питання щодо змін зарплати працівників вищезазначених органів. Під час зустрічей та обговорення було досягнуто розуміння щодо необхідності комплексного реформування грошового забезпечення всієї складової системи Міністерства внутрішніх справ України.

Наголошується, що необхідно на рівні закону закріпити положення про те, що грошове забезпечення поліцейських, прикордонників, працівників ДСНС та Держприкордонслужби повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків

Працівники цих служб щодня залучені до оборони держави, порятунку людей, ліквідації наслідків обстрілів та ряду інших небезпечних завдань,

– заявили під час засідання.

Учасники обговорення напрацювали бачення остаточної редакції законопроєкту, який буде розглянутий незабаром на профільному підкомітеті та згодом винесений на розгляд засідання Комітету.

Нагадаємо! У березні 2025 року Парламент підтримав цей законопроєкт в першому читанні, але з умовою допрацювання.

Згідно з законодавством, посадовий оклад поліцейських грошове забезпечення складатиметься з:

посадового окладу;

доплати за спеціальне звання;

надбавки за вислугу років;

доплати за роботу з доступом до державної таємниці;

доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;

премії (яка не може перевищувати 30 % посадового окладу).

Крім того, оклад становитиме 10 розмірів прожиткового мінімуму.

Що ще слід знати щодо зарплат?