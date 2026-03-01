Що відомо про збій у застосунку банку?

Зокрема користувачам недоступні деякі функції, про що повідомили у банку.

Наразі виникають проблеми з такими діями:

перекази коштів з картки на картку;

перекази по реквізитах;

поповнення мобільного рахунку.

Українців запевнили, що наразі відбуваються технічні роботи, і дуже скоро все запрацює.

Вибачте, будь ласка, іноді буває й таке,

– зазначили у застосунку.

Зверніть увагу! Українцям запропонували мати можливість дізнатися одразу, коли всі системи будуть працювати стабільно. Для цього слід натиснути на позначну "Отримати повідомлення".

Які ще новини відомі щодо банку?

Водночас всі IBAN-платежі з власних коштів в Monobank з 27 лютого стали безплатні. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він пояснив, що раніше, коли українці переказували на IBAN до 10 000 гривень, то це було безплатно. А за суму у розмірі понад 10 000 гривень була комісія 0,5% з власних коштів, бо такі платежі на старті роботи банку були величезною рідкістю.

Аж із 2017 року у нас не змінювалися тарифи айбан-платежів. Тож вирішили, що пора!

– зазначив Гороховський.

Зверніть увагу! На цій комісії банк заробляв понад 200 мільйонів гривень на рік. Але співзасновник Monobank заявив, що компанії не шкода цих коштів, коли мова йде про те, щоб зробити кращі умови на ринку.

Що ще слід знати українцям щодо Monobank?