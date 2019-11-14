День студента 2019 в Києві: афіша найцікавіших заходів

День студента в Україні традиційно відзначають 17 листопада. Куди сходити, щоб свято запам'яталось надовго – читайте у матеріалі.

З'явилось свято ще в XVIII столітті, а в Україні офіційно його відзначають з 1999 року.

Детальніше: День студента 2019: коли святкують в Україні

Найцікавіші заходи на день студента 2019 у Києві

Музичний фестиваль STUDANSE



ВДНГ – один з найбільших фестивальних майданчиків Києва / фото: Uainfo

Організатори обіцяють два великих павільйони, фуд-корти, караоке та кращих електропоп виконавців Києва – це далеко не весь перелік розваг на STUDANCE. Цього року учасники фестивалю відзначатимуть день студента з розмахом. Серед запрошених гостей: KYIVSTONER, Курган & Агрегат, SELECTA.

Коли: 16 листопада, 21:00

Де: ВДНГ, проспект академіка Глушкова, 1

Ціна: від 350 гривень

Квитки: тут

Вечірка STUDENT FAMILY



Вечірка триватиме усю ніч / фото: Concert.ua

Один з найкращих і найбільших нічних клубів Києва готує цікаву програму спеціально до дня студента. Організатори обіцяють об’єднати студентів у справжню родину. Для цього створено захопливу атмосферу свята і веселощів. Хорошим плюсом стануть приємні ціни.

Коли: 16 листопада, 23:00

Де: ATLAS, вулиця Січових Стрільців, 37-41

Ціна: від 159 гривень

Квитки: тут

Підпільний стендап на ВДНГ



Професійні коміки подарують вам багато емоцій / фото:Concert.ua

Якщо вам хочеться приємно провести час, але танці вам не до душі, хорошим варіантом буде вечір стендапу. Найкращий гумор і маса позитивних емоцій вам забезпечена. До того ж виступати будуть відомі коміки, які точно вміють зробити шоу.

Коли: 17 листопада, 20:00

Де: ВДНГ, проспект академіка Глушкова, 1

Ціна: від 200 гривень

Квитки: тут

Читайте також: З днем студента 2019: привітання у віршах та прозі

Фестиваль "Загадкова Японія: культура, мистецтво, традиції"



Виставка триватиме весь місяць / фото: Samskara

Якщо вас цікавить японська культура чи просто хочеться вдало провести вільний час, то "Загадкова Японія" саме для вас. Фестиваль, який триватиме місяць, щотижня пропонує нову виставку. Саме 17 листопада, всі охочі зможуть відвідати експозицію косплей, 3D-арти, VR-ігри, атракціони, виставки та чайні церемонії. Це все чекає саме на вас.

Коли: 17 листопада, 11:00

Де: Samskara, Львівська площа, 8А

Ціна: від 200 гривень

Квитки: тут

Метроквест #3: лабіринт



Таємниці київського метрополітену вас захоплять / фото: Kyiv.maps

Пропонуємо відвідати захопливий квест в київській підземці. Вам даватимуть завдання, які виконувати доведеться на лініях київського метрополітену. Такі заходи дозволять вам укріпити дружбу з одногрупниками та весело провести час.

Коли: 17 листопада, 12:00

Де: Бесарабська площа

Ціна: від 200 гривень

Квитки: тут

Схоже: Найкращі картинки-привітання з днем студента