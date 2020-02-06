Книгарня пригощатиме школярів солодощами за хороші оцінки

Київська мережа книгарень-кав'ярень "Моя книжкова полиця" безкоштовно пригощатиме школярів какао з печивом за кожні отримані 12 балів у школі. Акція стартувала 3 лютого.

Про бонус за успішність у школі повідомляє пресслужба книгарні "Моя книжкова полиця".

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"Моя книжкова полиця" вирішили підсолодити навчання і пригощати розумників за досягнення у школі! Віримо, що подарунки за хороші оцінки заохотять школярів до навчання,

– пише пресслужба книгарні.

Повідомляється, що протягом тижня подарунок можна отримати одноразово лише за одну дванадцятку.

Як це працюватиме

дитина повинна отримати дванадцятку (чи відмітку "молодець" для молодших класів) протягом тижня з профільного предмета – української мови та літератури; математики; фізики; біології; історії; іноземної мови; хімії; географії, тощо;

далі треба прийти з батьками до найближчої книгарні "Моя книжкова полиця" і показати щоденник з оцінкою та підписами класного керівника (або вчителя з предмета) і одного з батьків;

тоді можна безкоштовно отримати какао та печиво в подарунок;

працівники книгарні ставлять свою відмітку поруч з оцінкою дванадцятки, щоб наступного разу не сплутати з новою оцінкою.

Акція почалась 3 лютого і триватиме до кінця навчального року. Книгарні розташовані лише у Києві.

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Скільки в Києві всього школярів?Загалом в середніх школах Києва навчається понад 300 тисяч учнів.