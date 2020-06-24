25 червня стартує основна сесія ЗНО. Столична влада ухвалила рішення про необов’язкове проходження тестування для тих випускників, які не збираються цього року вступатии до ВНЗ. Таке ж рішення згодом підтримала й Верховна Рада. Все – через несприятливу ситуацію з коронавірусом у Києві. Відтак, від проходження ЗНО у 2020 році відмовилися майже 4 тисячі випускників.

Для безпеки проведення Зовнішнього незалежного оцінювання місто вирішило задіяти більше закладів освіти. Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.

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Зважаючи на ситуацію, таке рішення є правильне і виважене. Кожен 5 випускник шкіл, коледжів, профтехучилищ Києва не складатиме ЗНО. А це майже 4 тисячі осіб,

– зауважив столичний мер.

Скільки випускників все ж складатимуть ЗНО у Києві:

На проходження ЗНО у 2020 році в Києві зареєструвалася 31 тисяча людей.

22 тисячі – це випускники шкіл цього року, інші – минулих років.

Які заходи безпеки задіяло місто:

До ЗНО в якості пунктів проведення ЗНО залучили якомога більше закладів освіти.

Таких закладів у Києві є понад 150, до прийому учнів підготували 7 тисяч аудиторій.

Також для контролю тестування запросили 7 тисяч педагогів.

У всіх пунктах тестування завчасно здійснюють дезінфекцію, вони забезпечені антисептиками, учасники отримають захисні маски.



Правила проведення ЗНО 2020 під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу