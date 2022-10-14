Росія за два дні понищила в Україні десятки закладів освіти
Україна досі оговтується від масованих ракетних обстрілів, завданих Росією 10 – 11 жовтня. Серед понищених будівель є чимало закладів освіти.
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що Росія понищила за ці два дні кілька десятків навчальних та освітніх закладів. На їхнє відновлення терміново потрібні кошти.
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Скільки закладів освіти знищила Росія
Міністр також уточнив, що внаслідок ракетного удару по Києву постраждала одна з будівель МОН. Вона розташована на розі бульвару Шевченка та вулиці Володимирської.
Центр вибухової хвилі припав саме на ту будівлю, яка обслуговувала проблеми освіти, науки, інновацій, профтехосвіти, цифровізації. У ній зараз немає жодного непошкодженого кабінету. Але що символічно – у конференцзалі залишилися стояти прапор України і банер міністерства,
– розповів міністр.
Шкарлет також додав, що, окрім МОН, постраждали будівлі Київського національного університету імені Шевченка, Київського фахового коледжу зв'язку, Будинку вчителя та Президії Національної академії наук.
У Києві також пошкоджені три школи, дитячий садочок та два заклади позашкільної освіти.
Які ще заклади освіти у Києві понищила Росія
- Значних пошкоджень зазнав Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У приміщеннях Жовтого корпусу університету вилетіли вікна та двері. Також є значні руйнування і всередині приміщення вишу.
- Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування. В основному у будівлі пошкоджені вікна, двері та стіни. Книги при цьому вціліли, адже скло летіло поміж рядами. На відновлення бібліотеки потрібні значні кошти.
- Через ракетний удар Росії також сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський Будинок учителя.
- Росіяни понищили також офіс Національного антарктичного наукового центру.
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Ракетний обстріл Києва: коротко
- Російські військові зранку 10 жовтня завдали масового удару по містах України, зокрема Києву. Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі. Наразі відомо про 5 загиблих і 51 постраждалого. Госпіталізовано 41 людину.
- Під час обстрілу Києва окупанти поцілили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик. Крім того, після обстрілу Києва встояв скляний міст біля арки Дружби народів.
- У Києві та області тимчасово відключатимуть світло через ранкові ракетні удари з боку російських військових. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
- За даними української розвідки, ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня.
- Російські ракети зокрема пошкодили споруди Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомив ректор Володимир Бугров у фейсбуці. Університет перевели на дистанційку.
- Зазнав пошкоджень й інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Як повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, руйнувань зазнали також філармонія, музеї Ханенків та Шевченка. Через ракетний удар сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.
- У Києві, до слова, впроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.