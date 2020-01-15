Окупанти в Криму карають вчителів, бо ті погано контролюють учнів у соцмережах

В окупованому Севастополі підконтрольна окупантам прокуратура вирішила притягнути до адміністративної відповідальності керівництво гімназії та школи. Вони нібито недостатньо контролюють учнів у соціальних мережах.

Для виявлення таких "правопорушень" проводили спеціальні перевірки, про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Так, у двох місцевих навчальних закладах окупанти побачили порушення "формування законослухняної поведінки учнів" та недостатніх контроль соцмереж.

Після цього директорам шкіл в окупованому Севастополі винесли ухвали та притягнули до дисциплінарної відповідальності.

За час анексії Криму на півострові вже заблокували доступ до 28 українських сайтів. Кримська правозахисна група закликає міжнародні організації та уряди посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова на півострові.

Як окупанти вирішили контролювати школярів у Криму?

У травні 2019 року уповноважений з прав людини країни-окупанта Тетяна Москалькова вирішила, що в навчальних закладах Росії і анексованого Криму необхідно ввести посаду фахівця з аналізу профілів школярів і студентів в соціальних мережах.

Це треба зробити ніби то для того, щоб виявляти підлітків в депресії і тих, хто може проявляти агресію.