Оккупанты в Крыму наказывают учителей, ведь те недостаточно контролируют учеников в соцсетях

В оккупированном Севастополе подконтрольная оккупантам прокуратура решила привлечь к административной ответственности руководство гимназии и школы. Они якобы недостаточно контролируют учеников в социальных сетях.

Для выявления таких "правонарушений" проводили специальные проверки, об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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Так, в двух местных учебных заведениях оккупанты увидели нарушение "формирования законопослушного поведения учащихся" и недостаточный контроль соцсетей.

После этого директорам школ в оккупированном Севастополе вынесли постановления и привлекли к дисциплинарной ответственности.

За время аннексии Крыма на полуострове уже заблокировали доступ к 28 украинским сайтам. Крымская правозащитная группа призывает международные организации и правительства усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова на полуострове.

Как оккупанты решили контролировать школьников в Крыму?

В мае 2019 года уполномоченный по правам человека страны-оккупанта Татьяна Москалькова решила, что в учебных заведениях России и аннексированного Крыма необходимо ввести должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях.

Это надо сделать якобы для того, чтобы выявлять подростков в депрессии и тех, кто может проявлять агрессию.