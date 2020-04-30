Онлайн-школа: замість уроку про російську агресію учням показали відео з Усиком

"Всеукраїнська школа онлайн" замінила урок на тему "Російська агресія проти України" на відеоролик з боксером Олександром Усиком. Спортсмен розповів школярам про науково-технологічну революцію.

У розкладі для 11 класу на сайті Міністерства освіти й науки було зазначене проведення уроку на тему "Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна".

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Однак на офіційному каналі відомства у ютубі замість анонсованого уроку вийшов інший. На відео боксер Олександр Усик розповів про науково-технологічну революцію.

Згодом у міністерстві освіти заміну уроку пояснили технічними нюансами, пише "Радіо Свобода".

Замість уроку про російську агресію школярам показали відео з Усиком

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"? Освітній проєкт, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Це відеоуроки, які щодня виходять на українських телеканалах. Мета – надати доступ до якісної освіти українським учням, які під час карантину не можуть відвідувати школи.