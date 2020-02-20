Переміщений з Донецька університет остаточно втратив прив`язку до міста: деталі
На засіданні Кабінету Міністрів прийняли рішення об'єднати Донецький університет імені імені Михайла Туган-Барановського з криворізькими закладами вищої освіти. В результаті донецький виш змінив назву.
Про рішення уряду щодо перейменування та об'єднання університетів написав народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
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Після закінчення усіх процедур об'єднання, виш називатиметься "Національний університет економіки і технологій імені Михайла Туган-Барановського".
Університет з 2014 року не базується в Донецьку / фото: Edportal.org.ua
Його склад розширили за рахунок Криворізького економічного інституту та Криворізького коледжу економіки та управління Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
– написав Гончаренко.
Після початку війни на Донбасі, майже всі тамтешні заклади вищої освіти переїхали на територію підконтрольну українській владі. Донецький університет імені Михайла Туган-Барановського базувався в Кривому Розі.
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Скільки в Україні загалом університетів?Всього на території України функціонують майже 300 вищих навчальних закладів.