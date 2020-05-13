Пробне ЗНО 2020: у Києві та по всій Україні перенесли – нові дати

Міністерство освіти перенесло дати складання пробного ЗНО через карантин в Україні та Києві. Обмежувальні заходи ще 12 березня запровадив уряд через поширення коронавірусу. Відтак, пробне тестування найімовірніше відбудеться всередині червня.

Про це під час засідання уряду 13 травня розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, пише 24 канал.

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Попередньо проведення пробного тестування заплановане на середину червня.

Зараз ми працюємо над реалізацією першого сценарію проведення ЗНО – з 25 червня по 17 липня. Пробне ЗНО ми орієнтовно проведемо 15 і 17 червня,

– наголосила Мандзій.

Раніше планувалось, що пробний тест з української мови та літератури вступники мали б скласти 21 березня. Іспит з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови (на вибір англійської, іспанської, німецької та французької) мав відбутись 28 березня.

Засідання уряду 13 травня: відео

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запровадили дистанційне навчання. Пізніше карантин продовжили. Він триватиме щонайменше до 22 травня.



Невелике послаблення карантину розпочалося з 11 травня. Уряд зняв ухвалену раніше заборону про відвідини парків, дозволив роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів тощо.



Загалом план виходу України з карантину складається з 5-ти етапів.



План виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу