Не вилка, стакан, половник и терка: как правильно называть кухонные принадлежности на украинском
- В новой языковой подборке 24 Канал объясняет правильные названия на украинском языке кухонных принадлежностей.
- В частности, рассказываем, какие распространенные речевые ошибки вы можете делать на кухне и как заменить такие слова как "посуда, стакан, кружка, кофемолка, салфетка" и другие.
Суржик в свое время проник в разные сферы человеческой жизни. В частности хорошо "замаскировался" у вас на кухне.
Поэтому неудивительно, что вы можете употреблять отдельные слова, которые не присущи нашему языку. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, где они "затаились".
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Как правильно называть различные кухонные принадлежности
У сто девятой подборке расскажем, какие правильные названия употреблять относительно элементов, которыми вы пользуетесь ежедневно на своей кухне. При этом подскажем, какие слова надо забыть, чтобы не портить свою речь "мусором".
- Посуда – посуд, начиння;
- прибори – приладдя;
- бутилка – пляшка;
- стакан – склянка;
Если вы и найдете в словарях нашего языка "стакан", помните: оно калькированное, поэтому лучше говорить "склянка".
- стікляний – скляний;
- кружка – чашка, філіжанка, кухоль;
Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos
Вместо суржиковой "кружки" лучше скажите так:
- Чашка – небольшой сосуд (в основном с ушком), преимущественно из фарфора или фаянса, из которого пьют чай, кофе и другие напитки.
- Філіжанка – синоним "чашки". Это слово можно услышать на Галичине как диалектизм.
- Кухоль, кухлик – больший по размеру, преимущественно цилиндрической формы, короче, чем стакан с ручкой. Но кружка может быть не только стеклянной, но и металлической, керамической.
- нож – ніж;
- вилка – виделка;
Языковеды советуют отдавать предпочтение именно слову "виделка", когда говорится об орудии для еды. Ведь слово "вилка" в этом случае является калькой с русского.
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- кофейник, кавник;
- кофемолка – млинок для кави;
Заметим, что слово "кофейник" фиксируют наши словари. Но языковеды называли его "искусственным" в украинском языке, ведь у нас нет "кофе", а есть "кава". Также стоит заменить и слово "кофемолка".
- сахарница – сахарница;
- солонка – сільниця;
Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos
Что интересно, недалеко от Львова есть населенный пункт "Солонка".
- поднос – піднос, таця;
- пробка до пляшки – корок;
- салфетки – серветки;
Интересно! В украинских словарях вы найдете слово "піднос" как синоним к "таця". Все же современные языковеды советуют употреблять последнее. Такая же история и с "корком" и "серветкою".
- тьорка – тертушка;
- кувшин – глечик;
- протвєнь – деко;
- друшлаг – друшляк;
- сковорідка, сковорода, пательня;
Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos
Если вам кажется, что в украинском языке нет слова "сковорідка" или "сковорода", а есть только "пательня", помните: нормативными являются все эти три слова. Вспоминайте при этом выдающегося украинского философа Григория Сковороду. Что интересно, "пательня" является диалектизмом.
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- половник – ополоник, черпак;
- досточка – дощечка;
- трубочка – соломинка;
Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos
Что касается слова "трубочка", то его вы также найдете в словарях как синоним к "соломинке".
- тряпка – ганчірка, шматка;
- корзина – кошик;
- мусорник – смітник;
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