Тесты можно проделать онлайн. Также – скачать на свой гаджет.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

УЦОКО обнародовал демоварианты тестов по испанскому и французскому языкам

Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Но по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту.

Демонстрационный вариант теста по французскому языку доступен по ссылке.

К слову, в тестах иностранных языков на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, как не будет и задач по аудированию. Потому их нет и в демонстрационном варианте теста.

Демонстрационный вариант теста по испанскому языку доступен по ссылке.

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Какие демоварианты тестов обнародовали ранее

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:

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