Тесты можно проделать онлайн. Также – скачать на свой гаджет.
Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру
УЦОКО обнародовал демоварианты тестов по испанскому и французскому языкам
Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Но по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту.
К слову, в тестах иностранных языков на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, как не будет и задач по аудированию. Потому их нет и в демонстрационном варианте теста.
Какие демоварианты тестов обнародовали ранее
Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины;
- физика;
- английский язык;
- химия;
- биология;
- немецкий язык.
Читайте Вступительная кампания-2023: МОН определило порядок приема абитуриентов в вузы
Введение в вузы на основе НМТ: коротко
- НМТ в 2023 году будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия. Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.