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Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

УЦОКО обнародовал демоварианты тестов по испанскому и французскому языкам

Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Но по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту.

К слову, в тестах иностранных языков на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, как не будет и задач по аудированию. Потому их нет и в демонстрационном варианте теста.

Какие демоварианты тестов обнародовали ранее

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:

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Введение в вузы на основе НМТ: коротко

  • НМТ в 2023 году будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия. Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.