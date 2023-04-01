Тести можна виконати онлайн. Також – завантажити на свій гаджет.
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УЦОЯО оприлюднив демоваріанти тестів з іспанської та французької мов
Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Але за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту.
До слова, у тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання. Тому їх немає і в демонстраційному варіанті тесту.
Які демоваріанти тестів оприлюднили раніше
Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- фізика;
- англійська мова;
- хімія;
- біологія;
- німецька мова.
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Вступ до вишів на основі НМТ: коротко
- НМТ у 2023 році міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія. Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову. Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.