Тести можна виконати онлайн. Також – завантажити на свій гаджет.

Важливо Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру

УЦОЯО оприлюднив демоваріанти тестів з іспанської та французької мов

Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Але за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту.

Демонстраційний варіант тесту з французької мови доступний за посиланням.

До слова, у тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання. Тому їх немає і в демонстраційному варіанті тесту.

Демонстраційний варіант тесту з іспанської мови доступний за посиланням.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які демоваріанти тестів оприлюднили раніше

Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:

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