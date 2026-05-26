Как называть людей с ярким огненным цветом волос – "рижий" или "рудий", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как правильно говорить – "рижий" или "рудий"?

26 мая – День рыжих людей, а это прекрасная возможность поговорить не только о ярком цвете волос, но и об интересных словах, которые с ним связаны. Потому что в украинском языке не все так просто: одни говорят "рудий", другие – "рыжий". А какое же из названий правильное?

Если мы заглянем в словари украинского языка, то встретим оба слова и примеры из украинской литературы конца XIX – начала ХХ века.

Рижий / рудий – это красно-желтый или желто-красный цвет, когда говорим о цвете волос, шерсти, оперения. З березнику назустріч шкандиба рижа кобила, коростява та сапата. (Григорій Квітка-Основ'яненко).

Зокола хата [Мотрі] обмазана, хоч рудою глиною, та все ж рівненько. (Панас Мирний). Однако, языковеды отмечают, что литературная норма украинского языка – рудий. Именно так правильно называть человека с медным или огненным цветом волос или обозначать цвет. Слово "рудий" происходит от праславянского rudyj ("красноватый, медный"), родственное с "руда" железная руда (минерал), которая имеет характерную окраску рыжую или ржавую. Вспомните, ржавчина на металле рыжего цвета. Слово "рыжий" тоже можно услышать, но оно считается разговорным и встречается и в украинском языке и в русском, поэтому некоторые считают его россиянизмом. А вот "рудий" есть только в украинском. То есть правильно говорить:

руде волосся;

рудий хлопець;

руда дівчина;

руденький кіт.

О том, что оба слова имеют место в украинском языке свидетельствуют названия населенных пунктов и фамилий, которые вероятно что пошли от характерного цвета волос: Рудик, Рудых, Рудченко, Руденко, Рудый, Рудь, Рудько, Рудень, Рудик, Рудяк или Рыжих, Рыжак, Рыжий, Рыжко, Рыжак и другие, вы точно их слышали.

Рыжий цвет является характеристикой "помаранчевого", "оранжевого" или "жовтогарячого" цвета. Впрочем, никому не придет в голову назвать "рыжим" апельсин или мандарин, и волосы редко кто назовет "оранжевым". Поэтому хоть слова есть, и будто обозначают один цвет, но каждое имеет свое смысловое назначение.

Что такое веснушки?

А еще часто лицо и тело рыжеволосых людей густо покрывают "веснушки" – характерные рыжие точки на коже, которые появляются у некоторых людей преимущественно весной. Здесь тоже есть интересная языковая история.

Стоит заметить, что русское слово "веснушки" на украинский переводится как – "веснянки" или "ластовиння".

Веснянкии – потому что появляются весной от солнца;

потому что появляются весной от солнца; Ластовиння – древнее народное слово, происходит от ласточки (только не – "ласточка"), которое тоже означает пигментные пятнышки на коже, появляющиеся с приходом весны и прилетом этих птиц из теплых краёв.

Да-да, то самое милое рассыпанное "солнышко" на носу и щеках имеет красивое украинское название. Их еще называют – "поцелуями солнышка", а людей с веснушками – "поцелованные солнцем".

В народе к ласточке обращаются с присказкой цель которой – вывести веснушки: "Ласточка, ласточка! На тебе веснушки, дай мне белянки" и бежали умываться. А еще существовало поверье, что веснушки появляются у тех кто разрушил ласточкино гнездо.

И если уж говорить красиво на украинском, то лучше сказать: "У нее рыжие волосы и золотые веснушки".

Почему рыжие люди такие особенные?

Рыжеволосых людей в мире немного – примерно 1 – 2 процента населения планеты. Чаще всего рыжие волосы встречаются у жителей Ирландии и Шотландии.

А еще ученые говорят, что рыжий цвет волос связан с генетической особенностью – мутацией гена MC1R. Именно из-за него волосы приобретают медный оттенок, а кожа часто становится светлее и чувствительнее к солнцу.

Кстати, не все рыжие имеют веснушки, но такая черта действительно встречается очень часто.

В Древнем Риме рыжие волосы были модными и даже дорогими. А уже в средневековье рыжих людей иногда считали колдунами или "солнечными" людьми.

Есть отдельные фестивали рыжеволосых людей – например, в Нидерландах на Redhead Days ежегодно собираются тысячи рыжих со всего мира.

В фольклоре рыжих часто описывали как веселых, хитрых или очень темпераментных людей.

Рыжие люди всегда привлекали внимание – и своим необычным цветом волос, и особой внешностью. А украинский язык имеет для этого свои красивые слова: не "рыжий", а рудий, не "веснушки", а – веснянки или ластовиння.

Поэтому сегодня – замечательный день, чтобы сказать всем рыжеволосым: ваша внешность действительно солнечная и неповторимая.