На них можно увидеть льдинки, образовавшиеся при стекании жидкости и имеющие форму заостренной книзу палочки. Как их правильно назвать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео тренера по речи Вики Хмельницкой.

К теме Зимой или зимой: как правильно на украинском рассказать о холодной поре: как назвать "сосульку

Как назвать "сосульку" на украинском?

Отдельные украинцы эти льдинки могут называть "сосульками". Но это не украинское название.

На украинском языке их надо называть "бурульками".

Также Хмельницкая предложила еще несколько интересных синонимов к сосульке. В частности, такие:

мерзлЯк;

висУля;

висУлька;

кОпень.

Какие еще интересные языковые советы почитать на зимнюю тему?

