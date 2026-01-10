На них можна побачити льодинки, що утворилася при стіканні рідини і мають форму загостреної донизу палички. Як їх правильно назвати, розповідає 24 Канал з посиланням на відео тренерки з мовлення Віки Хмельницької.

Як назвати "сосульку" українською?

Окремі українці ці льодинки можуть називати "сосульками". Але це не українська назва.

Українською мовою їх треба називати бурульками.

Також Хмельницька запропонувала ще кілька цікавих синонімів до бурульки. Зокрема, такі:

мерзлЯк;

висУля;

висУлька;

кОпень.

Які ще цікаві мовні поради почитати на зимову тему?

