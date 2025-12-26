Доплаты учителям, "недружественное" поступление и борьба с уклонистами: ключевое в образовании в 2025 году

Уже экс-премьер Денис Шмыгаль в начале года четко озвучил приоритеты в сфере образования и науки. Это возвращение к очному обучению большего количества учеников, обустройство школьных укрытий, продолжение реформы НУШ, развитие профтехобразования, расширение программы питания учащихся бесплатно и увеличение зарплат учителей. В МОН еще раз акцентировали: безопасность и реформы.

Удалось ли должностным лицам выполнить обещанное, насколько повысили педагогам зарплату, почему вступительная кампания в вузы стала "недружественной" к части абитуриентов – о главных новациях в высшем образовании, изменениях в школьной программе, важных законах и изменениях в сфере образования и науки Украины читайте в материале 24 Канала.

Важнейшие события украинского образования и науки в 2025 году

Учительская тысяча

С 1 января 2025 года учителя в Украине начали получать ежемесячную доплату к зарплате – 1000 гривен. С 1 сентября сумма увеличилась до 2000 гривен. Доплаты предусмотрены для всех педагогов школ: учителей, психологов, руководителей кружков и т.д. Для учителей, работающих в школах на прифронтовых территориях Украины, с 1 сентября 2025 года размер ежемесячной надбавки вырос вдвое. В общей сложности предусмотрели 12 миллиардов гривен. Эти доплаты установили на время действия военного положения, а также в течение того года, когда оно будет прекращено или отменено.

В этом году также наконец-то анонсировали и согласовали повышение зарплат учителей с 2026 года на 50%. Оно будет проходить в рамках двух этапов. Детальнее об этом читайте в наших прогнозах на 2026 год.



Доплаты к зарплате учителям в Украине / Фото Freepik

К слову, в школах Украины наблюдают нехватку педагогов. Такие проблемы есть у 40% учебных заведений. По состоянию на этот год свободны почти 44 тысячи ставок учителей. В учебном году 2024 – 2025 год больше всего были нужны учителя английского языка, информатики и математики.

Любопытно! В этом году лучшим учителем нашей страны по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025 стал педагог из Харькова Руслан Шаламов. Учитель биологии и экологии получил миллион гривен на реализацию собственной образовательной мечты. А учитель информатики из Киева Александр Думышинец вошел в 50-ку мировой премии Global Teacher Prize 2025.

Законы Украины для дошкольного и профессионального образования

Дошкольное образование

В Украине приступили к системной трансформации дошкольного образования. С 1 января 2025 вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". Среди важных изменений следующие:

для воспитателей – оптимизация нагрузки, 56 дней ежегодного отпуска, возможность установления более высоких доплат и надбавок.

для родителей – территориальная доступность садов, выбор формы обучения: очная, сетевая, дистанционная; новые типы организации образовательной деятельности: мобильные, семейные, мини-садики.

для детсадов – четкие правила приема детей, создание условий для инклюзивной или специальной образовательной среды.

для власти и учредителей садов – обязанность обеспечить нужные ресурсы, ответственность за доступность садиков, справедливую оплату труда воспитателей.

Глава МОН Оксен Лисовой объяснил, что закон позволяет повышать зарплаты в детских садах на местах. Тарифная сетка определяет только минимум. В отдельных общинах зарплата воспитателей в детсадах выросла благодаря местным доплатам.

Профессиональное образование

В сентябре вступил в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он станет основой для большого количества изменений в отрасли. Получить первую профессию можно будет в любом возрасте. Вторую или третью – через 3 года после получения первой. Ветераны войны, которым нужна скорейшая интеграция в общественную жизнь, смогут получить новую профессию раньше, чем через 3 года. В общем сферу ожидает немало изменений.

Важные новации для студентов

Базовая общевойсковая подготовка студентов

С 1 сентября в украинских вузах предусмотрена базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов. Ее будут преподавать на втором году обучения. БОВП предусматривает теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов). Курс будут проходить мужчины и женщины, но практический курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе. После прохождения подготовки студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность. Начальную подготовку реализуют путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" в школах, училищах и колледжах для военно-патриотического воспитания.

Зимняя вступительная кампания

В Украине вводят "зимнее поступление" в вузы на "нулевой курс". Новация стартует уже этой зимой. Вузы будут открывать набор на 3– 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ. Абитуриенты смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов во время вступительной кампании. Это значительно увеличит шансы на бюджетное место или грантовую поддержку от государства. Баллы можно будет использовать только при вступлении в этот вуз, в котором поступающий проходил "нулевой курс". Участие в этой программе может принять молодежь с временно оккупированных территорий, военнослужащие и ветераны. Для них предусмотрели гранты на обучение, стипендии и оплату проживания в общежитии, если нужно.



В Украине будет зимняя вступительная кампания в вузы / Фото Марии Волошин, 24 Канал

Стипендии выросли

С сентября 2025 года правительство увеличило размер президентских стипендий для студентов профтехов (6 320 гривен), колледжей и техникумов (7600 гривен), вузов (10 000 гривен) и аспирантов (23 700 гривен). Победители международных и всеукраинских олимпиад смогут получить ежемесячную стипендию до 25 000 гривен. Однако они должны учиться в вузе Украины очно.

Повысили стипендии и курсантам военных вузов. Также обновили и переименовали все парламентские премии и стипендии.

Важно! В следующем году увеличат стипендии всем студентам вузов и колледжей в Украине. Об этом подробно – в прогнозах на 2026 год.

Отработка обучения

В МОН и Раде в этом году анонсировали, что студенты вузов, которые будут учиться на бюджетной форме, будут отрабатывать средства государства, потраченные на это образование. В основном срок отработки составит два года – для медиков, учителей и специалистов отдельных профессий, связанных с энергетической инфраструктурой. Однако в МОН отметили, что такие новации не будут введены в ближайшее время.

Выезд молодежи за границу

В августе правительство разрешило юношам в возрасте 18 лет – 22 года уезжать за границу, если они занимают государственные должности. В МОН заявляли, что в студенческой среде не наблюдается никаких аномалий после такого разрешения. Министр Лисовой отметил, что часть тех, кто уехал, возвращается, а МОН не видит значительных отчислений студентов из вузов. В МОН также рассказали, что в этом году по результатам вступительной кампании первокурсников больше, чем в прошлом. К слову, образовательный омбудсмен Надежда Лещик в июне заявляла, что выезжают за границу не только 17-летние ребята, но и девушки.

Кадровые изменения в руководстве МОН

Николай Трофименко. В этом году в руководстве МОН Украины произошли изменения. Правда, не министра, но двух заместителей. Правительство назначило Николая Трофименко на должность заместителя министра образования и науки по высшему образованию. Трофименко – доктор политических наук, доцент, ректор Мариупольского государственного университета (с 2020 года). Однако после его успели обвинить в "двойном плагиате" в диссертациях. Ответа от МОН не было. Ранее этот пост занимал Михаил Винницкий, которого правительство в августе уволило с должности. Винницкий работал в МОН с 19 мая 2023 года. Он назвал свое увольнение политическим решением.

Любопытно! В этом году в Украине появился новый языковой омбудсмен. В июле правительство назначило Уполномоченным по защите государственного языка профессора КНУ имени Тараса Шевченко Елену Ивановскую. Она заменила Тараса Кременя, занимавший этот пост с июля 2020 года.

Анастасия Коновалова. Произошла замена и замглавы МОН по вопросам дошкольного образования. Должность заняла Анастасия Коновалова. Оксен Лисовой заявил, что она специалист с многолетним опытом в сфере дошкольного образования.

Возможная отставка Оксена Лисового

В этом году серьезно зашаталось кресло под главой МОН Украины Оксеном Лисовым. В феврале его вызвали в Верховную Раду для общения по проблемным вопросам. Такими нардепы признали тогда введение Закона "О дошкольном образовании" и зарплаты педагогов.

В июле премьером стала Юлия Свириденко, сформировавшая новое правительство. Нардепы заявляли, что освободить от должности могут и Оксена Лисового. В Раде отмечали, что заменить его может заместитель Андрей Витренко – единственный из заместителей одиозного экс-министра Сергея Шкарлета, который остался работать в новой команде на такой же должности. Студенты вышли на протесты против Витренко. Оксен Лисовой все же остался на должности.



Оксен Лисовой / Фото с фейсбук-страницы министра образования и науки Украины

Заметим, что в декабре нардепы предложили уволить с должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового и зарегистрировали соответствующий проект постановления в парламенте.

Новации в школьном мире

Пакет школьника

Правительство в июле ввело новую выплату – "Пакет школьника". В ее рамках семья могла получить для своего первоклассника, который пошел на очное обучение, 5 тысяч гривен. И потратить их на одежду, обувь, канцтовары, книги для ребенка. Отказ получали только семьи находящиеся за границей.

Прекращение финансирования из госбюджета части школ

С 1 сентября 2025 года не будут финансироваться на средства образовательной субвенции школы (кроме заведений начального образования) с количеством учащихся менее 45, а с 1 сентября 2026 года – менее 60. Решение о реорганизации, ликвидации или перепрофилировании учебного заведения будут принимать местные советы. За трудоустройство учителей этих школ также будут отвечать местные власти.

Школа офлайн

Президент Владимир Зеленский отмечал, что офлайн-обучение должно быть приоритетным там, где разрешает безопасность ситуация. МОН при этом разработал стратегию "Школа офлайн". Эта программа в Украине внедрена полноценно с 1 сентября 2025 года на период военного положения. Она направлена на обеспечение безопасного очного обучения и качественного дистанционного образования.

Реформа НУШ и "Профильная"

Реформа НУШ длится восьмой год. Ее завершили в начальной школе и продолжают на уровне гимназий. С 1 сентября по новым подходам обучаются 1 – 8 классы, а также 9 пилотных классов в отдельных школах.

В рамках новой политики "Образование для жизни" обновляются учебные программы и подходы к созданию учебников, а также создают модели современных образовательных пространств. С 1 сентября пилотируют новые программы для 5-классников в естественной, технологической и художественной образовательных отраслях МОН при этом начинает работу по обновлению содержания языково-литературной образовательной отрасли (иностранные языки) в рамках политики "Образование для жизни", которая усиливает реформу НУШ. Уже представили и 10 концепций образовательных отраслей политики "Образование для жизни". В ведомстве говорят, что это основополагающий документ, определяющий что и как будут изучать учащиеся на протяжении ближайших десятилетий.

Продолжается также подготовка "Профильной" – реформы старшей школы – как одного из этапов реформы НУШ. Она предоставит учащимся возможность формировать собственную траекторию обучения, самостоятельно выбирать профили, предметы или курсы, нужные для их реализации. С 1 сентября 30 лицеев пилотируют новую модель: выбор профилей и предметов и составление индивидуальных образовательных траекторий для учащихся. Саму реформу будут полноценно воплощать в жизнь с 2027 года. Учащиеся будут получать образование 12 лет. МОН также согласовал типовую образовательную программу для старшей школы. Это основной документ для реализации реформы "Профильная".



Новации в школьном мире / 24 Канал

Учебный год

Учебный год 2025 – 2026 год стартовал 1 сентября. Официально продлится до 30 июня. Количество школьников в украинских школах в рамках этого учебного года уменьшилось на 400 тысяч человек, если сравнить с 2024/2025 учебным годом. Школы пополнили около 252 тысяч первоклассников – в прошлом году было 314 тысяч. Почти 2,3 миллиона учеников начали обучение офлайн. Дистанционно – на 103 тысячи учеников меньше, чем в прошлом. Более 300 тысяч детей – за границей и на ВОТ учатся в украинской системе образования. Около 12 тысяч школ предоставляют образовательные услуги.

Как с 1 сентября учатся в Украине?

С 1 сентября учащиеся в Украине могут учиться очно или в смешанном формате. Также – в рамках дистанционного/онлайн формата. Минимальное наполнение дистанционных классов было отменено. Теперь для их открытия действуют такие же правила, как и для очных и смешанных – при наличии не менее 5 учащихся. Также дети могут учиться по индивидуальным формам образования – экстернат, семейная форма. МОН призвало выходить на очное обучение там, где разрешает безопасность ситуации. Учащиеся могут учиться в автономном режиме или в рамках смешанного формата, если в учебных заведениях есть укрытие или оно расположено на расстоянии не более 500 метров от школы.

Ученики на прифронтовых территориях Украины могут учиться также очно, в смешанном формате, в рамках дистанционного/онлайн формата. Также по индивидуальным формам образования. Однако для выхода в офлайн на этих территориях, кроме имеющегося укрытия, необходимы соответствующие решения совета обороны области, педагогического и родительского совета.

Учащиеся на ВОТ могут учиться дистанционно по полной программе, на семейной форме, экстернате или же под педагогическим патронажем. Формат зависит от ситуации безопасности.

Ученики, находящиеся за границей, смогут получать образование в рамках одного из предложенных МОН сценариев:

в местной школе и параллельно дистанционно в украинской онлайн-школе;

в субботней или воскресной школе, а также – школе в стране пребывания;

только в Украине – полная программа дистанционно;

только в школе страны пребывания.

Также ученикам-беженцам советуют не забывать об украиноведческом компоненте, который имеет упрощенную программу, ведь ребенок частично его проходит в иностранной школе. Украина также будет признавать образование, полученное в украинских субботних и воскресных школах за границей – как и в целом результаты обучения украинских детей за пределами нашего государства.

Обновление учебной программы

С 1 сентября уроки энергоэффективности стали обязательной частью учебного процесса. Учеников 4 – 11 классов обучают рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.

В 8-х классах также появился новый обязательный предмет – "Предпринимательство и финансовая грамотность". Программа содержит управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства. С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.

Питание учащихся

Программу бесплатного питания в школах расширяют. С октября 2024 года учащиеся начальной школы во всех регионах Украины обеспечены бесплатным питанием. С 1 сентября 2025 года программа охватила и учеников 1 – 11 классов прифронтовых регионов: Харьковской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской области. Впоследствии она станет доступна всем ученикам страны.

Безопасность в школах

В Украине будет реализована программа "Безопасная школа". Верховная Рада Украины приняла Закон о введении мер безопасности в школах. Теперь четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, доступа к учебным заведениям, а также механизмы контроля за их соблюдением. Также в школах должны быть установлены ограждения или границы территории. Обязательно – технические средства для срочного вызова полиции – "тревожные кнопки". Запрещают и пребывание на территории заведения посторонних, а также лиц в состоянии опьянения или опасных предметов. Ужесточают и требования к охране. В частности, к работе не могут привлекать лиц с судимостями за насильственные преступления или травлю. До конца этого года в школах Украины будут работать 2 тысячи офицеров безопасности. В следующем году их будет уже 3 тысячи.

Подземные учебные заведения

В Украине продолжают строить подземные школы и убежища в прифронтовых и приграничных регионах. Речь о более чем 139 подземных школах, нескольких десятках заведений профессионально-технического образования. Первый подземный детский сад начали строить в Песочинской общине Харьковской области. В 2025 году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрено 11,2 миллиарда гривен. Также выделяют денежные средства из местных бюджетов. В этом году государство инвестировало в строительство и обустройство: 96 подземных школ-укрытий, 70 школьных автобусов, 120 современных пространств, 103 школьных кухонь и столовых, а также 963 оснащенных ячеек "Защиты Украины".



Подземная школа в Запорожье / Фото: фонд savED

Переквалификация учителей

В Украине также анонсировали изменения в процедуре повышения квалификации учителей. В конце этого года начался пилот политики "Деньги ходят за учителем". Педагоги смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января – февраля 2026 и будут проходить обучение до конца календарного года. К слову, педагоги теперь будут проходить медосмотр по-новому.

Мрия

К экосистеме Мрия уже подключились более 2600 учебных заведений из всех 24 областей Украины. В МОН отметили, ежедневно инструментами Мрии пользуются почти 400 тысяч учителей, родителей и детей. Самые активные из всех – учащиеся. Они просматривают расписание на день, детали урока, оценки и домашние задания, а также следят за своим прогрессом. Что интересно, к Мрие смогут присоединиться детские сады. Правительство уже работает над новым направлением – Мрия Дошкилля.

PISA. С 17 марта по 4 мая 2025 года в Украине проходил основной этап международного исследования качества образования PISA-2025. Проверяли знания 15-летних подростков. В фокусе внимания было естественно-научное образование. Традиционно оценивали компетентность ученичества в области математики и чтения.

Любопытно! Учитель информатики из Запорожья Александр Жук стал одним из девяти региональных победителей Cambridge Dedicated Teacher Awards в категории "Европа".

Также важно:

Педагогический стаж учителей в верифицированных украинских субботних и воскресных школах за границей будут засчитывать на общих основаниях.

Министерство образования и науки Украины упразднило проведение школьного этапа ежегодных ученических предметных олимпиад.

В Украине ветераны войны смогут официально трудоустраиваться в школы и преподавать предмет "Защита Украины".

С 2025 года учебники в школы доставляют издательства, которые их печатают, а не через областные книжные базы.

В Украине больше не будут вручать золотые и серебряные медали за достижения в обучении выпускникам, изготовленные на государственные средства. Однако школы могут это делать за свой счет.

В Украине возобновили проверки учебных заведений в сфере пожарной и техногенной безопасности.

В Украине планируют расширить сеть военных лицеев, чтобы в каждом регионе было по меньшей мере одно такое заведение.

Министерство образования и науки Украины обновило программы независимого тестирования профессиональных знаний и умений для учителей, которые будут проходить сертификацию.

Украинцы критиковали учебник "История Украины. 11 класс", который издательство "Ранок" издало в 2024 году.

НМТ и ГИА

Национальный мультипредметный тест

В 2025 году для поступления в вузы Украины абитуриенты подавали результаты национального мультитеста. Даже те, кто поступал на творческие специальности. НМТ проходил 14 мая – 25 июля в формате компьютерного тестирования. Участники сдавали три обязательных предмета (украинский язык, математику и историю Украины), а также одну дисциплину на выбор. Проверка знаний проходила в течение одного дня – в течение четырех часов с 20-минутным перерывом между двумя двухчасовыми частями. Блок по истории Украины уже содержал задания за весь школьный курс.

Украинцы критиковали эту модель НМТ из-за этого, что она была очень изнурительной для выпускников. В этом году много жалоб звучало из уст участников НМТ и в отношении математики. Возмущались прежде всего будущие художники и заявляли, что этот предмет им в жизни не пригодится.

В общей сложности в 2025 году на НМТ зарегистрировались более 317 тысяч участников. Из них четверть (25,4%) составляли выпускники школ прошлых лет. Кроме Украины, тестирование организовали еще в 33 странах. Для сдачи экзамена в территориальные центры тестирования появилось более 284 тысяч человек – 91,45% от зарегистрированных.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии участникам НМТ, которые показали самые высокие результаты на тестировании. Всего 297 стипендий.

Государственная итоговая аттестация

ГИА как обязательную оценку знаний учащихся выпускных классов во время полномасштабной войны отменили. Ее проводили только как мониторинговую, а не обязательную для части учащихся. Однако в УЦОКО заявляли, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учащимися государственной итоговой аттестации. В частности, для 9-классников с 2028 года. Она будет проходить в формате внешнего независимого оценивания. Также впоследствии возможно введение аттестации и для учащихся 4 классов.

Вступительная кампания

Всего в вузы в этом году зачислили более 300 тысяч студентов. Из них на бюджет – 98 182 человека, а 207 831 – на контракт. В гражданские украинские вузы зачислили более 204 тысяч первокурсников. В прошлом году их было 199 тысяч. Данные о вступлении в учреждения безопасности и обороны не разглашают. Абитуриенты подали 1,167 миллиона заявлений. Более 300 государственных, коммунальных и частных вузов в Украине на протяжении вступительной кампании этого года набрали менее тысячи поступающих на бакалавриат. Самая популярная среди поступающих специальность на бюджет в 2025 году – "Среднее образование".

Что любопытно! Теперь в украинский вуз можно поступить по результатам польской матуры.

Учебу в колледжах начал 134 121 будущий специалист. Поступающих в колледжи было 149 476. Всего в эти учебные заведения поступило 268 593 заявления. Выпускников 9 классов традиционно было больше всего среди поступающих.



Вступительная кампания 2025 года / Фото Freepik

Магистратура. Количество поступающих на магистратуру сократилось почти на 30%: 97 тысяч зачисленных против 125 тысяч в 2024. В этом году было на 15,5 тысяч меньше поступающих в возрасте 25+, которые рассматривали образование как способ получить отсрочку.

Аспирантура. В этом году МОН несколько изменил правила поступления на этот уровень высшего образования. Как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу. В МОН отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в вузы стала "недружественной к уклонистам". И добавили, что наконец-то сравнительно немногие поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.

В этом году поступающие в аспирантуру подали в вузы Украины 12 833 заявления. Самих абитуриентов было больше 12 тысяч. Зачислили на обучение в аспирантуру в 2025 году в Украине 5 942 человека. В 2025 году вдвое увеличилось количество женщин, поступающих в аспирантуру, и на 70% снизилась доля мужчин старше 25 лет.

Также в МОН заявили, что инициируют внедрение новой модели подготовки PhD (докторов философии). Речь идет о проектной аспирантуре. В новой модели будут совмещаться учеба с работой над исследовательским проектом. В Украине также было введено формульное распределение мест в аспирантуру.

Продолжение реформ в высшем образовании

Реформирование сети вузов

В Украине идет модернизация сети учреждений высшего образования. Процесс укрупнения не прекращался. В сети МОН Украины сейчас более 120 вузов. Университеты, которые реорганизовывали, в течение последнего года получили инвестиции в оборудование на исследование на 1,5 миллиона долларов. По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства к 2030 году планировали оставить около 100 вузов.

Высшие цены на обучение в вузах

В этом году в Украине подорожало высшее образование. Кое-где существенно. Цены в вузах при этом росли неоднородно. Все потому, что в 2025 году вузы обязали устанавливать минимальную плату за обучение не ниже индикативной себестоимости – фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника. Предельную минимальную цену применяют для более 30 специальностей из списка из более 130. Но именно на них – основной спрос со стороны поступающих.

Гранты на высшее образование

В 2024 году был введен пилотный проект по предоставлению грантов для поступающих на контрактную форму обучения в вузах. В этом году государственные гранты можно получить такие (для первокурсников):

⁠грант первого уровня на сумму 17 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 150 баллов (или от 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не был доступен по некоторым специальностям (например, менеджмент, маркетинг, журналистика и т.д.);

грант второго уровня на сумму 25 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 170 баллов). На некоторых специальностях действовал коэффициент, поэтому 25 тысяч гривен могло превратиться в 37, 5 тысячи гривен для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.

Смена ректоров

Во многих вузах Украины должно смениться руководство. В МОН заявили, что около 50 ректоров лишатся должности. Это будет происходить постепенно за счет выборов. В ближайшие полтора-два года многие ректоры украинских университетов покинут свои должности по истечении срока их пребывания на этих должностях, уточнили в Раде. В этом году, в частности, новых руководителей получили два топовых вуза страны: Львовский национальный университет имени Ивана Франко и НУ "Львовская политехника".

Среди других важных новостей в области:

Обязательную военную подготовку для студентов-медиков в Украине возобновили.

Министерство образования и науки Украины согласовало перечень вузов, которые в 2026 году будут признавать результаты обучения, полученные на временно оккупированной территории (ВОТ). Таких университетов – 43.

В Украине увеличилось количество заведений высшего образования, относящихся к высокой степени риска. В этом году таких 20; в прошлом году было 14.

В отдельных университетах Украины ввели эксперимент – там заработали наблюдательные советы. Речь идет о Запорожском национальном, Киевском авиационном институте и Карпатском национальном университете имени Стефаника.

Государство возместит стоимость обучения 13 тысячам студентов за прошлый учебный год. Речь идет о детях защитников и защитниц Украины.

Вузы в Украине должны разработать учебные траектории для ветеранов. При этом адаптировав образовательные программы под их нужды.

Министерство образования и науки Украины сократило лицензионные объемы для 195 вузов на образовательном уровне бакалавра. Речь идет о максимальном количестве студентов, которых могут зачислить в вуз на определенное направление подготовки.

Молодежь, находящаяся в армии, сможет получать образование без отрыва от службы.

МОН совместно с Всемирным банком работает над проектом по созданию 10 новых кампусов по всей Украине.

Студенты и мобилизация

В МОН Украины заявили, что ведомство сотрудничает с правоохранителями и Государственной службой качества образования, чтобы выявлять случаи, когда обучение в вузах, в частности в аспирантуре, становится способом уклонения от мобилизации.

Руководитель ГСКО Руслан Гурак рассказывал, что в 2023 – 2024 году государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы. Зато такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи. Есть колледжи, где почти все новые студенты – военнообязанные старше 25 лет. Больше всего студентов в возрасте 25+ учатся на контракте на самых дешевых специальностях. Проверки в вузах и колледжах продолжаются. В общей сложности уже отчислили около 50 тысяч таких студентов.

Наука

Гранты

Молодые ученые и доктора наук в Украине теперь смогут получить гораздо большие гранты на свои исследования. Финансирование было увеличено в несколько раз. Министр Оксен Лисовой подчеркнул: это самое масштабное повышение более чем за 15 лет – почти в 5 раз. Также в Украине будет создан Центр совершенства образовательных технологий.



Размеры грантов для ученых значительно возрастут / Фото Freepik

Плагиат

Министерство образования и науки Украины также заявило о намерении отслеживать случаи недоброчестности в научных публикациях. А также исключать такие издания из списка профессиональных. К слову, в этом году общественная инициатива "Дисергейт" обвиняла заместителя главы МОН Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации. Обвинили в "двойном плагиате" в диссертациях и нового заместителя главы МОН Николая Трофименко. Однако детального ответа на этот счет от МОН не последовало. Председателя Совета молодых ученых НАН Украины Валерию Ковач отстранили из-за подозрения в плагиате в ее диссертации.

В конце года Верховная Рада Украины приняла законопроект "Об академической доброчестности". Он впервые формирует единые комплексные законодательные границы академической добропорядочности в системе образования и науки – от общего среднего до высшего образования, науки, научных исследований, экспертизы и присуждения научных степеней и ученых званий.

Также важно:

Президентом Национальной академии наук Украины снова избрали академика Анатолия Загороднего. Он возглавляет заведение с 2020 года.

Украинский математик Марина Вязовская стала международным членом Национальной академии наук США.

Языковая ситуация

В учебных заведениях Киева зафиксировали значительное снижение применения украинского языка. Почти четверть (24%) учителей общаются на уроках на русском, еще 40% – во время перерывов. Относительно учащихся – общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на перерывах – 82% (по Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках – 40%, на перерывах– 52%). Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская отметила, что руководитель школы ответственен за то, чтобы образовательный процесс в его учебном заведении проходил на украинском языке. Он ведь заключает соглашения с каждым учителем, поэтому отвечает за то, чтобы педагоги выполняли условия договора.

Президент Владимир Зеленский в этом году при этом анонсировал, что в Украине будут создавать контент в противовес российскому. Украина уже работает над созданием тысяч часов контента, который бы формировал альтернативу враждебному.

Из важного также:

Боевые медики смогут дистанционно обучаться на профильных специальностях.

Недавно правительство Украины согласовало Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы. Отдельно определили направления развития образования на ближайшие три года.

Впервые в Украине врачи-интерны получили бюджетные места через прозрачную электронную систему распределения.

В Украине должен появиться образовательный кодекс – нормативно-правовой документ, в котором представлены все законы об образовании.

Правительство Украины утвердило перечень должностей в области образования и науки, на которых требуется обязательное владение английским языком. Правило касается, в частности, руководителей, ученых, преподавателей.

Таким насыщенным был нынешний год в сфере образования и науки в Украине. В новом году будет еще больше новаций для учителей, студентов и учащихся. О главных мы подробно расскажем уже в скором времени в наших прогнозах на 2026 год.