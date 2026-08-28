Там, де безпекова ситуація дозволяє провести зустріч очно, школа може зробити цей день не лише урочистим, а й теплим та пам'ятним. Зібрали кілька ідей зі сценаріїв до Дня знань, які можна адаптувати для свого закладу.

Особлива зустріч для першокласників і випускників

Один зі сценаріїв пропонує розпочати День знань зі спільної ранкової зустрічі першокласників та одинадцятикласників. Для наймолодших учнів це буде перше знайомство зі школою, вчителями та новими однокласниками, а для випускників – початок останнього навчального року.

Першокласників можна урочисто запросити до шкільної спільноти, після чого привітати інших учнів і педагогів. Такий формат дозволяє поєднати два особливі моменти – перший крок у шкільне життя та початок завершального року перед випуском.

У цей день доречно згадати й українських захисників, завдяки яким діти мають можливість навчатися у своїй країні навіть під час повномасштабної війни.

Привітання, знайомства та перший дзвоник

Інший варіант передбачає спільне свято для школярів і вчителів із короткими привітаннями та побажаннями на новий навчальний рік. Особливе місце у програмі традиційно відводять першокласникам, яких уперше представляють шкільній спільноті.

Педагоги можуть звернутися до учнів із кількома словами перед початком навчання, а старші школярі – привітати тих, хто тільки розпочинає свій шлях у школі. Завершити таку зустріч можна традиційним першим дзвоником.

Готові сценарії також пропонують говорити з дітьми про значення знань, освіти та праці, однак ці моменти легко адаптувати до віку учнів і атмосфери конкретної школи.

Ще кілька ідей для Дня знань

Ще один сценарій будується навколо символічної зустрічі школи з учнями після літніх канікул. У центрі уваги знову опиняються першокласники, для яких 1 вересня стає першим великим знайомством зі шкільним життям.

Свято можна доповнити привітаннями від учителів та старших школярів, словами підтримки для наймолодших і побажаннями на новий навчальний рік. При цьому сценарій не обов'язково відтворювати дослівно – окремі елементи можна поєднати й скласти власну програму.

Незалежно від обраного формату, особливим цей день буде не лише для першокласників. Одинадцятикласники також зустрінуть свій останній початок навчального року у школі, тому у святковій програмі можна приділити увагу і їм.