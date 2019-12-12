У львівських школах з'явилися уроки здорової постави
Проблеми зі спиною починають вже у ранньому віці. Адже школярі навіть не помічають, як сутуляться, коли сидять за партами чи носять рюкзак на одне плече. Цим вони неабияк шкодять своєму організму.
Аби запобігти розвитку хвороб та проблем зі спиною, у львівських школах з'явились уроки здорової постави.
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Особливі уроки фізкультури проходять в учнів лише раз на тиждень. На них вони вправляються з гімнастичними палицями, килимком з камінцями та півкулями-їжачками. Для учнів початкової школи вправи, що зміцнюють хребет, подають в ігровій формі.
Особливі уроки фізкультури проходять в учнів лише раз на тиждень
Лікарі кажуть, хоч діти ще у початкових класах, але у них уже є викривлення хребта. Усе через ранці, які вони носять на одному плечі або від того, що нерівно сидять з гаджетами та на уроках. У такий спосіб вчителі намагаються звернути увагу дітей на те, як вони сидять. Адже через порушення постави кров починає циркулювати повільніше, може виникнути біль у шиї, спини та голові. Зараз такі уроки проводять у 30-ти школах міста. Новітнім методам вчителі навчались у фізичних терапевтів. Наступного року кількість шкіл, де відбуватимуться такі заняття, збільшать.
Запобігти болю в спині допоможе регулярне виконання спеціального комплексу вправ, який зміцнює м'язовий корсет і покращує кровопостачання:
- Ходьба на обох руках та ногах – ефективна вправа для зняття гострого болю в спині. Широкі кроки спрямовують кровотоку від попереку до м'язів рук і ніг. Останні виконують дренажну функцію й усувають внутрішнє запалення м'язів хребта;
- Вправи на прес, лежачи на спині – м'язи хребта дбайливо розтягуються (в області поперекового відділу), зменшується набряк і хворобливі відчуття в області спини;
- "Напівмісток" – при виконанні можуть виникати больові відчуття, але не хвилюйтеся, вправа нешкідлива і не має протипоказань;
- Вправи на розтяжку стоячи – розтягуються м'язи тіла, знімається напруга з кінцевого і поперекового відділу.