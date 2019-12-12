У львівських школах з'явилися уроки здорової постави

Проблеми зі спиною починають вже у ранньому віці. Адже школярі навіть не помічають, як сутуляться, коли сидять за партами чи носять рюкзак на одне плече. Цим вони неабияк шкодять своєму організму.

Аби запобігти розвитку хвороб та проблем зі спиною, у львівських школах з'явились уроки здорової постави.

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Особливі уроки фізкультури проходять в учнів лише раз на тиждень. На них вони вправляються з гімнастичними палицями, килимком з камінцями та півкулями-їжачками. Для учнів початкової школи вправи, що зміцнюють хребет, подають в ігровій формі.



Особливі уроки фізкультури проходять в учнів лише раз на тиждень

Лікарі кажуть, хоч діти ще у початкових класах, але у них уже є викривлення хребта. Усе через ранці, які вони носять на одному плечі або від того, що нерівно сидять з гаджетами та на уроках. У такий спосіб вчителі намагаються звернути увагу дітей на те, як вони сидять. Адже через порушення постави кров починає циркулювати повільніше, може виникнути біль у шиї, спини та голові. Зараз такі уроки проводять у 30-ти школах міста. Новітнім методам вчителі навчались у фізичних терапевтів. Наступного року кількість шкіл, де відбуватимуться такі заняття, збільшать.

Запобігти болю в спині допоможе регулярне виконання спеціального комплексу вправ, який зміцнює м'язовий корсет і покращує кровопостачання: