Як проводити уроки під час відключень світла: народний учитель поділився секретом
Джерело:Суспільне
Народний вчитель України Павло Віктор викладає фізику понад 40 років. При цьому має свій ютуб-канал з майже мільйоном підписників.
Він розповів, як працює під час відключень світла. А також про те, наскільки війна впливає на рівень знань дітей.
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Як вчаться діти, якщо немає світла
Павло Віктор, який працює в Одесі, вже зіштовхувався із переривання уроків. Через те, що його учням вимикають світло в різний час, він до кожного має індивідуальний підхід.
Коли повітряна тривога, ми уроки перериваємо, але в записі діти додивляться їх до кінця,
– уточнив вчитель.
Він додав, що коли зв'язок переривається, записує урок до кінця, вже без дітей. Якщо лунає повітряна тривога, ховаються. Потім діти додивляються урок і роблять домашнє завдання.
За словами Павла Віктора, тести та домашні завдання він завантажує до платформи Classroom. Через неї потім і перевіряє результати учнів. Коли учні мають світло, тоді вони виконують завдання. Система зберігає їх результати, які потім бачить вчитель. Після перевірки завдань оцінки він переносить до електронного журналу. Контрольні роботи, додає Віктор, можна проводити, якщо це онлайн-тести.
Як змінився рівень знань дітей під час війни
За час дистанційного навчання рівень знань учнів знизився, уточнює вчитель. Він стверджує, що батькам важливо пояснити важливість навчання для майбутнього життя дитини та стимулювати її.
Від того, чи буде дитина навчатися, залежить її майбутнє. Також те, чи знайде вона хорошу роботу. Треба навчити її, що в будь-який момент, коли є світло або коли дитина має час, його варто витрачати на навчання, а не на розваги,
– наголосив Павло Віктор.
Що відомо про Павла Віктора
- Павло Віктор викладає фізику в Рішельєвському ліцеї.
- Також він знімає відео для ютуб-каналу.
- Так, у доступній формі та на прикладах пояснює свій предмет.
- Наразі на канал підписались майже мільйон користувачів, а відео сумарно мають понад 62 млн переглядів.
- Минулого року Павло Віктор переміг на всеукраїнському конкурсі Global Teacher Prize Ukraine 2021 у номінації "Вибір українців".
- Також потрапив до списку 50 найкращих вчителів країни.
- У 2009 він отримав звання "Заслужений учитель України".
Важливо Як учневі після навчання за кордоном повернутись до української школи
Як зараз триває навчання в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
- Школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновлюють навчання в очному та змішаному форматах.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
- Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.