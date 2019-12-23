В Україні вперше виготовили папір з опалого листя
В Житомирі виготовили першу партію пакувального паперу за технологією українського студента. Опале листя тепер перероблятимуть на папір.
Про втілення ідеї Валентина Фречки у життя повідомили Elektrovesti.Net.
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Пробну промислову партію паперу з опалого листя зробили на підприємстві у Житомирі. Виготовили пакування для яблук та яєць, а також коктейльні трубочки та кришки.
Ідея подобається всім, тому що це по суті сміття, з якого можна зробити гроші,
– розповів автор винаходу Валентин Фречка.
На думку молодого українського науковця, сам процес виготовлення є простим. Більше проблем завдає втілення технології у виробництво.
Виготовлення такого паперу є абсолютно екологічним, адже сировина не розігрівається більш ніж на 40 градусів.
Для пробної партії листя зібрали в Солом'янському районі Києва.
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Хто такий Валентин Фречка
- студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- зі своїм проєктом встиг прославитись на міжнародних конкурсах, зокрема вийшов до фіналу University Startup World Cup 2019;
- зараз він поєднує навчання та роботу над впровадженням технології у виробництво.
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