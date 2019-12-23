В Україні вперше виготовили папір з опалого листя

В Житомирі виготовили першу партію пакувального паперу за технологією українського студента. Опале листя тепер перероблятимуть на папір.

Про втілення ідеї Валентина Фречки у життя повідомили Elektrovesti.Net.

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Пробну промислову партію паперу з опалого листя зробили на підприємстві у Житомирі. Виготовили пакування для яблук та яєць, а також коктейльні трубочки та кришки.

Ідея подобається всім, тому що це по суті сміття, з якого можна зробити гроші,

– розповів автор винаходу Валентин Фречка.

На думку молодого українського науковця, сам процес виготовлення є простим. Більше проблем завдає втілення технології у виробництво.

Виготовлення такого паперу є абсолютно екологічним, адже сировина не розігрівається більш ніж на 40 градусів.

Для пробної партії листя зібрали в Солом'янському районі Києва.

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Хто такий Валентин Фречка

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

зі своїм проєктом встиг прославитись на міжнародних конкурсах, зокрема вийшов до фіналу University Startup World Cup 2019;

зараз він поєднує навчання та роботу над впровадженням технології у виробництво.

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