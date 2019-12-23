В Украине впервые изготовили бумагу из опавших листьев
В Житомире изготовили первую партию упаковочной бумаги по технологии украинского студента. Опавшие листья теперь будут перерабатывать на бумагу.
О воплощении идеи Валентина Фречки в жизни сообщили Elektrovesti.Net.
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Пробную промышленную партию бумаги из опавших листьев сделали на предприятии в Житомире. Изготовили упаковку для яблок и яиц, а также коктейльные трубочки и крышки.
Идея нравится всем, потому что это по сути мусор, из которого можно сделать деньги,
– рассказал автор изобретения Валентин Фречка.
По мнению молодого украинского ученого, сам процесс изготовления является простым. Больше проблем наносит воплощение технологии в производство.
Изготовление такой бумаги является абсолютно экологичным, ведь сырье не разогревается более чем на 40 градусов.
Для пробной партии листья собрали в Соломенском районе Киева.
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Кто такой Валентин Фречка
- студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- со своим проектом успел прославиться на международных конкурсах, в частности вышел в финал Startup University World Cup 2019;
- сейчас он совмещает учебу и работу над внедрением технологии в производство.
Чтобы узнать больше про Валентина Фречку – смотрите видео: