В Украине впервые изготовили бумагу из опавших листьев

В Житомире изготовили первую партию упаковочной бумаги по технологии украинского студента. Опавшие листья теперь будут перерабатывать на бумагу.

О воплощении идеи Валентина Фречки в жизни сообщили Elektrovesti.Net.

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Пробную промышленную партию бумаги из опавших листьев сделали на предприятии в Житомире. Изготовили упаковку для яблок и яиц, а также коктейльные трубочки и крышки.

Идея нравится всем, потому что это по сути мусор, из которого можно сделать деньги,

– рассказал автор изобретения Валентин Фречка.

По мнению молодого украинского ученого, сам процесс изготовления является простым. Больше проблем наносит воплощение технологии в производство.

Изготовление такой бумаги является абсолютно экологичным, ведь сырье не разогревается более чем на 40 градусов.

Для пробной партии листья собрали в Соломенском районе Киева.

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Кто такой Валентин Фречка

студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

со своим проектом успел прославиться на международных конкурсах, в частности вышел в финал Startup University World Cup 2019;

сейчас он совмещает учебу и работу над внедрением технологии в производство.

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