В українських школах проведуть експеримент із освітнього супроводу інклюзивних дітей

Міністерство соціальної політики України та міністерство освіти і науки проведуть апробацію інклюзивного проєкту в трьох українських регіонах. Дітям з особливими освітніми потребами надаватимуть супровід на час навчання у школі.

Експеримент стартує з 17 лютого до 17 червня 2020 року, пише пресслужба Мінсоцполітики.

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В 19 соціальних та освітніх закладах Вінницької, Дніпропетровської та Харківської областей дітям з інвалідністю на період навчання надаватимуть асистента.

Планується, що асистент повинен виступати посередником між закладом освіти та одним із батьків дитини. Він оцінюватиме індивідуальні потреби дитини та складатиме план навчання.

Асистент також повинен допомагати дитині у самообслуговуванні, підтримувати у спілкуванні і комунікаціях (за допомогою жестової мови, якщо це необхідно), організовуватиме харчування, пересування, забезпечуватиме безпеку та спостереження за станом здоров’я, сприятиме проведенню дозвілля та організовує відпочинок.

Як взяти участь у проєкті?Щоб отримати асистента для своєї дитини, батьки повинні отримати мати висновок інклюзивно-ресурсного центру та написати заяву на керівника школи. Директор в такому випадку зобов'язаний сам звертатися до місцевих органів влади.

Асистентам проведуть інструктаж в обласних центрах соціальних служб.

Після закінчення апробації проєкту, його планують запровадити на всій території України.

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Скільки школярів навчаються в інклюзивних класах?Станом на 2018-2019 навчальний рік, загальну середню освіту в інклюзивних класах українських шкіл здобували 11 866 учнів.