Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. І уточнив, що у часто невиконання батьками своїх обов'язків є причиною того, що діти не здобувають освіту або роблять перерву у навчанні.

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Якими є обов'язки батьків та дітей

Відповідно до Закону "Про освіту", батьки мають сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню результатів навчання. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

Діти натомість повинні:

виконувати вимоги освітньої програми;

поважати гідність, права, свободи всіх учасників освітнього процесу;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших, а також довкілля;

повідомляти керівництво школи про факти цькування тощо.

Якщо батьки не виконують свій обов'язок щодо освіти дитини, їх можуть оштрафувати на суму від 850 грн до 1700 гривень. При повторному зверненні сума штрафу складатиме 1700 – 5100 гривень.

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У якому разі можуть позбавити батьківських прав

За даними Верховного Суду, можуть позбавити батьківських прав, якщо батьки не піклуються про:

фізичний і духовний розвиток дитини;

навчання;

підготовку до самостійного життя;

не забезпечують необхідного харчування;

не забезпечують медогляд, лікування дитини;

не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;

не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;

не сприяють засвоєнню дитиною загальновизнаних норм моралі;

не виявляють інтересу до внутрішнього світу дитини;

не створюють умов для отримання дитиною освіти.

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Сергій Горбачов також нагадав, що, відповідно до Конституції, повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Якщо дитина не ходить до школи 10 днів підряд з невідомих або без поважних причин, заклад освіти повідомляє про це Нацполіцію та Службу у справах дітей. Якщо дитина хвора, батьки мають надати відповідну довідку.

Однак зараз проблемою є те, що чимало школярів через війну перебуває за кордоном. При цьому, відповідно до законодавства європейських країн, усі діти мають відвідувати школу. А розклади уроків часто можуть збігатися.

Так, аби таких проблем не виникало, чимало батьків перевели своїх дітей на сімейну форму навчання або екстернат, уточнив Горбачов.