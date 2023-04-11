Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. И уточнил, что во многих случаях невыполнение родителями своих обязанностей является причиной того, что дети не получают образование или делают перерыв в учебе.
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Каковы обязанности родителей и детей
Согласно Закону "Об образовании", родители должны способствовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению результатов учебы. Воспитание в семье является первоначалом развития ребенка как личности.
Дети вместо этого должны:
- выполнять требования образовательной программы;
- уважать достоинство, права, свободы всех участников образовательного процесса;
- ответственно и бережно относиться к собственному здоровью и здоровью других, а также окружающей среде;
- сообщать руководство школы о фактах травли и т.д.
Если родители не выполняют свой долг по образованию ребенка, их могут оштрафовать на сумму от 850 до 1700 гривен. При повторном обращении сумма штрафа составит 1700 – 5100 гривен.
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В каком случае могут лишить родительских прав
По данным Верховного Суда, могут лишить родительских прав, если родители не заботятся о:
- физическое и духовное развитие ребенка;
- учебе;
- подготовке к самостоятельной жизни;
- не обеспечивают необходимое питание;
- не обеспечивают медосмотр, лечение ребенка;
- не общаются с ребенком в объеме, необходимом для его нормального самоосознания;
- не предоставляют ребенку доступа к культурным и другим духовным ценностям;
- не способствуют усвоению ребенком общепризнанных норм морали;
- не проявляют интереса к внутреннему миру ребенка;
- не создают условий для получения ребёнком образования.
Сергей Горбачев также напомнил, что, согласно Конституции, полное общее среднее образование обязательно.
Если ребенок не ходит в школу 10 дней подряд по неизвестным или без уважительных причин, учебное заведение сообщает об этом Нацполицию и Службу по делам детей. Если ребенок болен, родители должны предоставить соответствующую справку.
Однако сейчас проблемой является то, что многие школьники из-за войны находятся за границей. При этом согласно законодательству европейских стран все дети должны посещать школу. А расписания уроков часто могут совпадать.
Так, чтобы таких проблем не возникало, многие родители перевели своих детей на семейную форму обучения или экстернат, уточнил Горбачев.