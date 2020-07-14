Щороку випускники шкіл обирають, в якому університеті та за яким фахом здобувати вищу освіту. Цей вибір впливає на майбутнє, особистісний розвиток та професійні цілі та зв’язки, тому до цього важливо поставитися серйозно. Як обрати виш та спеціальність – читайте поради у матеріалі.

Як обрати спеціальність

Для початку варто на сайті Вступ 2019 перевірити прохідний та середній бали попереднього року. Обирайте ту спеціальність, де вищий прохідний бал – тоді ви будете навчатись у сильнішій групі, а це мотивуватиме вчитися та розвиватися, пише Cedos.

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Якщо ви здали ЗНО на нижчі бали, ніж цього очікували, то можете зачекати з вступом. А здати ЗНО ще наступного року і тоді вступати. Це поки не дуже популярно в Україні, але це хороша можливість краще підготуватися та вступити в університет мрії.

Після цього варто переглянути зміст програми: які предмети на факультетах, що на них вивчають та скільки часу для цього відводиться.

Самі назви спеціальностей вам нічого не скажуть, тому краще читайте опис та перелік предметів, з яких складається освітня програма спеціальності. Якщо не можете знайти цю інформацію на сайті університету - телефонуйте в заклад і просіть надати методичні документи з програмами курсів.



Найпопулярніші спеціальності у 2019 році / Фото МОН

Експерти радять відкинути вузькі спеціальності та обрати широку. Так, вузька спеціальність є чудовим варіантом, якщо ви точно знаєте, ким плануєте працювати. Наприклад, лікарем.

Якщо ж у вас немає таких далекоглядних планів, то на бакалавраті краще обрати широку спеціальність – ту, яка стане надійним фундаментом для подальшої вузької спеціалізації на старших курсах. Також критично важливо знайти хороший університет.

Як обрати університет

Для початку варто пересвідчитися, чи немає в даному закладі корупції – там не продають та не купують оцінки. Адже корумповані університети мають поганий імідж серед роботодавців.

Тому знайдіть студентів обраного університету й розпитайте, чи доводилося їм платити на сесії. Запитайте у старшокурсників такі питання:

чи є викладачі, до яких студенти йдуть на заняття, бо самі цього хочуть, а не з примусу.

чи є викладачі, які досліджують або практикують те, що викладають.

чи є викладачі, які допомагають із пошуком роботи та рекомендаціями.

Достатньо, аби вам назвуть хоча б трьох таких викладачів. Це означатиме, що в університеті є хороші спеціалісти, захоплені своєю роботою. Це ті, хто стануть для вас провідниками у професійне життя.



Найкращі виші України / Інфографіка 24 каналу

Після цього перевірте, чи обраний вами ЗВО має високі прохідні бали. Чому?

Бо низький прохідний бал може стати проблемою. Так, ви пройдете на бюджет, але, ймовірно, до вас будуть низькі очікування, навчання буде нецікавим, і ваша освіта – неякісною. Тому намагайтесь вступати туди, де вищий прохідний бал.

Як обрати унівесрситет? Звертайте увагу на такі пункти:

Щоб в університеті були можливості для командної роботи і студентських проєктів. Щоб в університеті проводилися зустрічі з крутими професіоналами у вашій сфері. Щоб там справді дозволяють обирати вибіркові дисципліни. Щоб університет відправляв на практику до справжніх роботодавців за вашою спеціальністю.

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Адже роботодавці все частіше звертають увагу на "м’які навички": вміння працювати в команді, ефективні комунікації, стресостійкість тощо. Все це розвивається у позанавчальний час. Тому важливо, щоб університет створював можливості для студентських проєктів і обміну досвідом з іншими.

Обрати університет і спеціальність можна самостійно, не звертатися до посередників, адже вони часто працюють на конкретні заклади вищої освіти. Натомість хорошим університетам реклама не потрібна.

Також перевірте, чи є заклад у списках ліцензованих університетів на офіційних сайтах Міністерства освіти країни, куди вступаєте, або на сайтах офіційних інформаційних центрів з питань освіти. Без цього диплом не буде визнаний в Україні.

Можна обрати і університет за кордоном. Адже для цього треба достатньо час, щоб вивчити програму курсу. Також, зазвичай, необхідно підготувати і перекласти документи, написати мотиваційний лист, скласти міжнародний мовний екзамен тощо.