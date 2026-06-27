У розмовній українській мові досі часто можна почути слова "парик" або "парік", хоча вони є суржиковими й не відповідають нормам літературної мови. Правильний український відповідник – перука, і це слово має давнє та усталене вживання.

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Як українською правильно назвати "парик"

Штучне волосся, яке людина одягає на голову для зміни зовнішності або приховування втрати власного волосся, українською мовою називають перукою. Саме цей варіант є нормативним і зафіксований у словниках.

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Слова "парик" чи "парік" з'явилися в українському мовленні під впливом російської мови. У літературній українській таких форм не використовують, тому в офіційному мовленні, навчанні чи письмі краще вживати саме "перука".

Перука може бути виготовлена з натурального волосся або штучних матеріалів. Її використовують не лише для краси чи створення сценічного образу, а й з практичних причин — наприклад, після медичних процедур, коли людина тимчасово втрачає волосся.

Саме слово "перука" є питомим українським відповідником і має давню традицію вживання. Воно відоме в українській мові протягом багатьох століть і пов'язане з поняттями волосся та зачіски.

Де ще можна почути слово "перука"

Сьогодні перуки найчастіше згадують у контексті моди, театру, кіно та перукарського мистецтва. Актори часто використовують їх для перевтілення у персонажів, а стилісти — для створення незвичних образів.

Також перуки мають важливе значення у медицині. Для людей, які втратили волосся через лікування або інші причини, вони можуть бути способом повернути звичний вигляд і почуватися комфортніше.

У розмовній українській мові ще можна почути різні варіанти, але якщо хочемо говорити правильно — варто обирати слово "перука", а не суржикові "парик" чи "парік".