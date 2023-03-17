Фахівці вирішили з’ясувати, як повномасштабна війна вплинула на доступ дітей до освіти та з якими проблемами стикаються діти під час навчання. Дослідження провів аналітичний центр Cedos на замовлення благодійного фонду SavED.

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Як війна вплинула на навчання дітей

Понад третина батьків поділилася, що з початку повномасштабного вторгнення їхні діти періодично пропускають навчання. У трійку лідерів причин для пропуску навчання увійшли:

60% батьків вказали повітряні тривоги основною причиною пропусків навчання власних дітей.

58% – назвали відсутність електроенергії,

ще понад 50% – погане інтернет-з’єднання.

Частина українських батьків і дітей (від 15 до 20%) так і не змогли адаптуватися до шкільного навчання під час повномасштабної війни.



Деякі діти не змогли адаптуватися до навчання / Скриншот

Як навчаються діти через війну:

у містах, де населення становить понад півмільйона мешканців, більшість дітей (87%), навчається дистанційно,

у селах переважає змішана або очна форма навчання (62%).

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Поширена серед школярів й самостійна робота. Домашнє завдання від вчителя отримує 43% дітей, опрацьовують матеріали онлайн – 38% учнів, переглядають уроки на платформах – 11%, займаються з репетитором – 7%. Серед дітей, які навчаються дистанційно, 58% присвячують додатковим урокам вдома три години, 17% школярів – понад п’ять годин.

До слова, показник закладів освіти, в яких є укриття, за півроку трохи знизився. Наразі лише дві третини навчальних закладів в Україні, а це близько 18 тисяч приміщень, обладнані сховищами. Деталі – читайте у статті.