Тож не здогадуються, то такі слова є "мовним сміттям". Одне із таких підкаже Освіта 24.

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Як назвати українською "жарознижуючі" ліки

Якщо ви хочете розповісти, що використовуєте ті чи інші ліки для зниження високої або підвищеної температури, не називайте їх "жарознижуючими". Правильно сказати "жарознижувальні".

Також можете ще використати синонім і сказати "протигарячкові" ліки.

Зауважимо, що у словниках ви можете знайти слово "жарознижуючий". Однак його таки не варто вживати.

Річ у тому, що більшість мовознавців радять уникати активних дієприкметників теперішнього часу. Усе тому, що вони є непритаманними сучасній українській мові. Тобто це дієприкметники, які закінчуються на -ачий, -ячий, -учий, -ючий.

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Як правильно українською говорити про застуду та лікування