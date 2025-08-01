Кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на анонімні джерела, що НАБУ провело обшуки в ексзаступника керівника ОПУ Андрія Єрмака — Ростислава Шурми, за місцем його проживання неподалік Мюнхена.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу підтвердив ці слідчо-розшукові дії.

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Деталі слідства

Зараз, за словами Кривоноса, кримінальне провадження щодо Ростислава Шурми активно розслідується. Втім, ні його перспективи, ні перебіг Кривонос коментувати поки що не має права.

Ми чекаємо від німецьких правоохоронців в межах нашої міжнародної співпраці окремої інформації. Для того, щоб не зашкодити цій співпраці з правоохоронцями іноземних країн, я не буду коментувати детально, але можу сказати, що ця справа активно рухається вперед,

– резюмував Кривонос.

Важливо! Всі деталі та повне інтерв'ю Семена Кривоноса дивіться на ютубі 24 Каналу незабаром.

Зауважимо, що раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела писала, що обшуки у помешканні Шурми пройшли 15 липня. В межах цих заходів в нього вилучили мобільний телефон.

Журналісти назвали саме ці обшуки у Шурми "останньою краплею" для Володимира Зеленського, після чого він оголосив про неефективність НАБУ і САП та підписав закон щодо обмеження їхньої незалежності.

Ростислава Шурму звільнили з посади заступника керівника ОПУ в серпні минулого року. Тоді ж він виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей, де проживає досі.