Эффект санкций: как сократились доходы россиян

В России отмечается кризис доходов, отбросивший население по уровню зарплат к 2007 году.

Эффект от действующих санкций с каждым разом проявляет себя на просторах Российской Федерации все более отчетливо, охватывая практически все области жизнедеятельности россиян. И, самым ощутимым, разумеется, является удар по доходам.

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Так, если верить данным Росстата, то в 2019 отмечался рост оплаты труда россиян в среднем на 6,8% или в денежном выражении около 26 триллионов рублей. И, вот вроде бы, неплохой показатель и Росстат может рапортовать об успехе, но на самом деле – нет.

Дело в том, что если учесть инфляцию, то уровень оплаты труда оказался даже ниже предыдущих лет, когда он в среднем составлял 32,5 трлн руб. А фонд оплаты труда в долларовом эквиваленте оценивается в 540 млрд, что на 30% ниже докризисного и аналогичен уровню 2007 года!

На сегодняшний день в России отмечается тенденция не только низких зарплат, но работающих неполный рабочий день, либо же отправляемых в неоплачиваемые отпуска.

Промежуточная статистика по доходам россиян показала, что 37% получают зарплату меньше 19 тысяч рублей, 23,2% менее 15 тысяч рублей, а 12% россиян зарабатывают не более 10 тысяч рублей в месяц.

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