Феноменальний результат: військовий з екіпажем лише за півроку знищив 114 ворожих БпЛА, – відео

Українські захисники продовжують успішно нищити ворога та його техніку. Часом вони досягають неймовірних результатів. Так, один із екіпажів зенітників 80-ї бригади лише за півроку "приземлив" понад сотню російських дронів-розвідників.

На рахунку екіпажу молодшого сержанта Степана Житара різні види російських дронів. Це і "Ланцети", і "Орлани", і "Зари", "Суперками". Військові кажуть, що намагаються знищувати усе вороже, що літає у повітрі, передає 24 Канал.

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Найкращі мисливці за російськими крилами

Екіпаж Степана Житара називають найефективнішим. Працювати над перехопленням російських безпілотників вони почали на початку Курської операції. Молодший сержант каже, що одразу все не виходило. Оскільки для його команди це був новий напрямок роботи. Більшість з них були із зенітно-артилерійської батареї. Тому вчитися доводилося на ходу.

За півроку екіпажу Степана вдалося досягти неабияких результатів –збити 114 ворожих "крил". Захисник пригадує, що лише за десять днів у лютому вони знищили 31 дрон.

Загальна вартість збитих Степаном та побратимами безпілотників – понад 4 000 000 доларів. Військовий зауважив, що секрет успіху його команди – набутий досвід, який вони постійно намагаються вдосконалювати.

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Степан Житнар пояснив важливість самого полювання за розвідувальними дронами. Ці безпілотники є фактично "очима" росіян. Вони можуть як коригувати вогонь артилерії на передовій, так і проводити розвідку у нашому тилу, відслідковуючи райони зосередження техніки та особового складу, виявляючи логістичні шляхи та наводячи ракетні удари.