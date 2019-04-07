Екобудинок у Києві та потужна ТЕС на Чернігівщині: українці почали активно енергозаощаджувати

Сонячні панелі на стінах будинку, вітряки – на даху. Українці почали активно енергозаощаджувати, використовуючи закордонний досвід. І ця енергоефективність відчувається в платіжках. Хто вже запровадив розумне споживання і як воно працює – дізнавалися журналісти 24 каналу.

З промзони в екомісто: приклад Швеції

За складною назвою Хамербіхорстад ховається сучасне екомістечко. Цей один з найпрестижніших районів Стокгольма декілька десятиліть до того був одною з найзабрудненіших промзон столиці Швеції.

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Зараз там на будинках в стилі хай-тек – сонячні панелі, а дах засіяний зеленню. Стічні води використовують на опалення квартир та охолодження. Замість кондиціонерів – трубами пускають холод.

Хамербіхорстад

До того ж існує вакуумна система збору відходів. Під землею сміття зі швидкістю 70 кілометрів на годину надходить в комунальний центр.



Так працює вакуумна система збору відходів



А так вона виглядає наживо

Українська Швеція у Києві: локальний приклад

Такі райони досі залишаються для України чудосією. Проте небайдужі жителі вже власними силами перетворюють закордонний досвід в українську реальність.

На даху ми плануємо встановлювати вітряки. Також на площині будуть стояти сонячні батареї для нашої системи опалення, яка буде з використанням джерел альтернативної енергіі,

– розповіла помічниця голови правління ОСББ Вікторія Кравченко.



Вікторія Кравченко на даху, де планують встановити вітряки

У багатоквартирному будинку є сонячні панелі на південній стороні будинку. Завдяки тепловим насосам в підвалах гаряча вода виходить на 20% дешевшою. Термобаки для опалення і термочохли – щоб труби краще зберігали тепло. Жителі київської багатоповерхівки тепер сплачують за тепло втричі менше.



Сонячні панелі на будинку



Теплові насоси в підвалі будинку

Але й це не все.

Розподільники тепла рахують кількість тепла, яке видає батарея. Розподільники знімати не потрібно, це все робиться дистанційно є прилади. Людині навіть не потрібно заходити в квартиру,

– пояснила Вікторія Кравченко.



Розподільники на батерях

Все завдяки державній програмі "70% на 30%". Більша частина оплачується з бюджету. Решту – мешканці. У далекоглядній ОСББ розумного будинку все продумали. Тож в платіжках осучаснення будинку взагалі не відчувається.

Масштабне енергозбереження: Чернігівщина

Багатометрові гори тирси – як альтернатива російському газу. За таким принципом працює Корюківська ТЕС на Чернігівщині.

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Одна така станція на біопаливі дозволяє зекономити державному бюджету близько ста мільйонів гривень або шість мільйонів кубічних метрів газу. До того ж, під час спалення над станцією не помітно диму – там на електроенергії не збираються зупинятися.

Наша технологія дозволяє відпускати і тепло. І тому зараз заплановане будівництво другої черги Корюківської ТЕС, яка за нашою площадкою будується,

– зазначив директор компанії Андрій Гріненко.

Корюківська ТЕС

До того ж, на електроенергію можна пускати не тільки відходи з лісу.

"Вони можуть споживати солому. Так і відходи біомаси, які йдуть з лісу.

Олійні комбінати, які виробляють соняшникову олію. Коли від залишків цього лушпиння можна виробляти пелети", – пояснив голова Держагентства з енергоефективності України Сергій Савчук.

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За декілька років таких ТЕС має стати більше. А мешканці розумного будинку радять починати з себе – замінювати вікна, двері та утеплювати стіни.