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      Екобудинок у Києві та потужна ТЕС на Чернігівщині: українці почали активно енергозаощаджувати

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      Сонячні панелі на стінах будинку, вітряки – на даху. Українці почали активно енергозаощаджувати, використовуючи закордонний досвід. І ця енергоефективність відчувається в платіжках. Хто вже запровадив розумне споживання і як воно працює – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      З промзони в екомісто: приклад Швеції 

      За складною назвою Хамербіхорстад ховається сучасне екомістечко. Цей один з найпрестижніших районів Стокгольма декілька десятиліть до того був одною з найзабрудненіших промзон столиці Швеції.

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      Зараз там на будинках в стилі хай-тек – сонячні панелі, а дах засіяний зеленню. Стічні води використовують на опалення квартир та охолодження. Замість кондиціонерів – трубами пускають холод. 

      Хамербіхорстад

      До того ж існує вакуумна система збору відходів. Під землею сміття зі швидкістю 70 кілометрів на годину надходить в комунальний центр.

      енергозаощадження
      Так працює вакуумна система збору відходів

      енергозаощадження
      А так вона виглядає наживо

      Українська Швеція у Києві: локальний приклад

      Такі райони досі залишаються для України чудосією. Проте небайдужі жителі вже власними силами перетворюють закордонний досвід в українську реальність. 

      На даху ми плануємо встановлювати вітряки. Також на площині будуть стояти сонячні батареї для нашої системи опалення, яка буде з використанням джерел альтернативної енергіі,
      – розповіла помічниця голови правління ОСББ Вікторія Кравченко.

      енергозаощадження
      Вікторія Кравченко на даху, де планують встановити вітряки

      У багатоквартирному будинку є сонячні панелі на південній стороні будинку. Завдяки тепловим насосам в підвалах гаряча вода виходить на 20% дешевшою. Термобаки для опалення і термочохли – щоб труби краще зберігали тепло. Жителі київської багатоповерхівки тепер сплачують за тепло втричі менше.

      енергозаощадження
      Сонячні панелі на будинку

      енергозаощадження
      Теплові насоси в підвалі будинку

      Але й це не все. 

      Розподільники тепла рахують кількість тепла, яке видає батарея. Розподільники знімати не потрібно, це все робиться дистанційно є прилади. Людині навіть не потрібно заходити в квартиру,
      – пояснила Вікторія Кравченко.

      енергозаощадження
      Розподільники на батерях

      Все завдяки державній програмі "70% на 30%". Більша частина оплачується з бюджету. Решту – мешканці. У далекоглядній ОСББ розумного будинку все продумали. Тож в платіжках осучаснення будинку взагалі не відчувається.

      Масштабне енергозбереження: Чернігівщина

      Багатометрові гори тирси – як альтернатива російському газу. За таким принципом працює Корюківська ТЕС на Чернігівщині.

      Читайте також: "Теплі" кредити: як за допомогою держави зекономити на опаленні

      Одна така станція на біопаливі дозволяє зекономити державному бюджету близько ста мільйонів гривень або шість мільйонів кубічних метрів газу. До того ж, під час спалення над станцією не помітно диму – там на електроенергії не збираються зупинятися. 

      Наша технологія дозволяє відпускати і тепло. І тому зараз заплановане будівництво другої черги Корюківської ТЕС, яка за нашою площадкою будується,
      – зазначив директор компанії Андрій Гріненко.

      Корюківська ТЕС

      До того ж, на електроенергію можна пускати не тільки відходи з лісу.

      "Вони можуть споживати солому. Так і відходи біомаси, які йдуть з лісу.
      Олійні комбінати, які виробляють соняшникову олію. Коли від залишків цього лушпиння можна виробляти пелети", – пояснив голова Держагентства з енергоефективності України Сергій Савчук.

      Читайте також: На Дніпропетровщині запрацювала найпотужніша сонячна електростанція в Україні

      За декілька років таких ТЕС має стати більше. А мешканці розумного будинку радять починати з себе – замінювати вікна, двері та утеплювати стіни. 

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини Києва Новини України Енергетика Відновлювана енергетика Сонячна енергетика Екологія Новини Чернігова ОСББ
      Джерело: 24 канал
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