Останнім часом в Україні почали часто згадувати про екологію. Раніше така активність спостерігалася, як правило, лише після екокатастроф або перед виборами.

Журналісти 24 каналу вирішили розібратися, чому тема екології зараз знову на слуху. І зробили висновок, що одна з головних причин – прийдешні місцеві вибори в Україні. В яких, до речі, у різних регіонах братимуть участь кілька екологічних партій та організацій.

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Справді, під час виборчих перегонів екологія часто виходить на перший план, – каже політолог Кирило Сазонов. – Це "жирна тема", як кажуть політтехнологи. Візьмімо, для прикладу, місцеві вибори. На чому піаритися кандидатам? Про війну, ЄС і НАТО на міському чи районному рівні говорити не дуже доречно. Теми тарифів, зарплат і пенсій актуальні, але вони вже такі "заїжджені", що у людей з’являється алергія. А от наведення порядку в місті, чисте повітря, вулиці та пляжі – це цікаво і яскраво, якщо правильно подати. Особливо в регіонах, де є проблеми з екологією. Додатково – можна попіаритися на боротьбі з олігархами, підприємства яких "вбивають" людей і довкілля.

Слідом за українськими політиками і чиновниками останнім часом активізувалися і представники екологічної спільноти. Але це коло дуже "строкате", і там є діячі, які ставлять перед собою різну мету – іноді навіть протилежну.

"Багато політиків спекулює на темі екології, аби заробити політичний капітал – вчора щось пообіцяли, сьогодні стали мером чи депутатом і завтра вже забули про обіцянки, – відзначає Сазонов. – А дехто просто заробляє у сфері охорони довкілля. Скажімо, будівництво сміттєвоспалювального заводу – це дуже великі гроші, і тут є багато можливостей для оборудок… Так само і серед екологів – є люди, які реально переживають і намагаються вирішити проблеми, а є банальні заробітчани".

Детальніше про роль екології у передвиборчих перегонах читайте у статті 24 каналу "Україна – зона екологічної катастрофи. Чому про це заговорили зараз?"