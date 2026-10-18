У Росії за сім місяців 2026 року частка збиткових великих і середніх підприємств зросла до 33,4%. Кількість галузей, у яких витрати перевищили чисті доходи, збільшилася майже вчетверо.

У 2025 році таких було 3, а вже цього року – 11. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, перелік збиткових секторів російської економіки значно розширився. До торішнього списку, де фігурували видобуток вугілля, пасажирські перевезення та поштові послуги, додалися 8 нових галузей. Йдеться про такі сектори економіки:

металургія;

деревообробка;

лісозаготівля;

виробництво автомобілів;

видобуток піску, крейди та солі;

фінанси й страхування;

спорт і розваги;

бібліотеки та музеї.

Найбільшого удару зазнав металургійний сектор, де сукупні фінансові збитки підприємств перевищили отримані доходи на 269 мільярдів рублів. У фінансовій та страховій діяльності сумарний від'ємний баланс склав 247 мільярдів, вугільна промисловість пішла в мінус на 178 мільярдів.

Наземний пасажирський транспорт зафіксував 55 мільярдів рублів чистих збитків. Сектор автомобілебудування також завершив звітний період із чистим збитком, що перевищив прибутки майже на 4 мільярди.

Одночасно бізнес стикається з високою вартістю кредитів, зростанням зарплат, витрат на паливо та перевезення. Підвищення ПДВ додало навантаження на собівартість, а слабкий попит обмежує можливості перекладати ці витрати на споживачів,

– зазначили у СЗР.

Масштаб падіння підтверджують звіти промислових гігантів. Зокрема, металургійна компанія "Северсталь" у першому півріччі зафіксувала 4,7 мільярда рублів чистого збитку проти 43,6 мільярда прибутку роком раніше. Магнітогорський металургійний комбінат за той самий період отримав 19 мільярдів збитку замість торішнього прибутку в розмірі 5,6 мільярда рублів.

Зазначимо, що Служба зовнішньої розвідки повідомила, що російські волонтери бідкаються на нестачу коштів для війська у Татарстані. За їхніми даними, регіон зіткнувся з глибокою кризою забезпечення окупантів. Причинами кризи стали брак коштів та логістичний колапс.