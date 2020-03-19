Економічна криза в Україні відбулася б і без коронавірусу, – експерт

Коронавірус не лише спричинив смерть 9 790 людей, а й завдав серйозного удару по світовій економіці. Європейський Союз витратить понад трильйон євро на компенсацію тих проблем, які відбуваються. Наразі в України немає достатньо ресурсів для того, щоб компенсувати просідання в економіці.

Для економіки, в цілому, ще припустимо, коли туристичні та ресторанні сектори потерпатимуть за 2 місяці. Проте коли почне "завалюватися" аграрний комплекс, машинобудування, переробна промисловість, логістика, дистрибуція, це буде дуже негативно впливати на ситуацію в нашій країні. Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі висловив футуролог та експерт Андрій Длігач.

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Він зазначив, що наразі є спеціальна програма, яка підготовлена і обговорюється з депутатами. Експерт впевнений, що 20 березня її будуть обговорювати в Кабміні та Офісі Президента.

За словами Андрія Длігача для покращення економічної ситуації в країні має бути зроблена низка важливих рішень.

Перше. Сам підприємець має отримати такі пільги, які дозволять не звільняти працівників, а тримати їх. Це може бути компенсація щодо виплат певних податків: податки на фонд заробітної плати, ЄСВ (єдиний соціальний внесок – 24 канал).

Друге. Це компенсації, пов’язані з прихованим безробіттям і з відпустками власним коштом. Є альтернатива – переведення, наприклад, на скорочений робочий тиждень. Це зараз обговорюється.

Третє. Це питання того, що сам бізнес має отримати доступ до здешевлених кредитних ресурсів, які дозволять пережити період просідання. Це стосується не лише ресторанного бізнесу, а й дистрибуційних, та великої кількості виробничих бізнесів.

Пропозиція є, однак все впирається в те, що країні потрібні гроші. Вільних грошей у державі немає,

– зазначив Андрій Длігач.

Експерт розповів, що за перші 2 місяці 2020 року в Україні не виконали показники щодо надходження до бюджету – майже 20% відставання. Однак навіть на високому рівні – на рівні МВФ, керівництва країни – всі розуміють, що треба знаходити фінансові ресурси.



Основні цифри держбюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

Андрій Длігач повідомив, що гроші від МВФ – це не ті гроші, які безпосередньо йдуть в економіку. Крім цього, дефолту немає в сценарному просторі для України. Це ніхто серйозно не обговорює.

На його думку, Україні треба думати не лише, як впоратися з ситуацією протягом кількох місяців. Україна має нарешті перейти до стратегічного мислення. Він додав, що в країні не були готові до цієї кризи, хоча вона прогнозувалася.

Вона була очевидна для більшості експертів. Питання було, що стане спусковим механізмом. Це був коронавірус. Так чи інакше економічна криза відбулася б і без нього,

– наголосив футуролог.

Андрій Длігач відзначив, що зараз Україна має повертатися до стратегічного бачення країни. Його неможливо реалізувати без зовнішніх запозичень, зокрема, інвестицій.

Ти не можеш, проходячи навіть через процедуру технічного дефолту, розраховувати, що ти будеш інвестиційно привабливою країною. Ми маємо відповідально ставитися до того, якщо це питання обговорюється і є в сценарному просторі, то ризики для потенційних інвесторів суттєво зростають,

– відзначив експерт.

Що відомо про можливу кризу через коронавірус?

В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні 2020 року Нацбанк може переглянути макропрогнози. Там запевняють, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.



Зауважимо, що через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.



Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.