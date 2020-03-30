Економічна та політична кризи: які наслідки матиме розкол у Раді

Пів року тому були прогнози, що рано чи пізно Зеленський втратить контроль над Верховною Радою. З тієї причини, що більшість "Слуг народу" ніколи і не були в команді президента – вони стали тимчасовими союзниками. Про поглиблення розколу у владній команді, які це матиме наслідки для українців – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Президентська і парламентські кампанії Зеленського обійшлися приблизно у 300 мільйонів гривень. Якщо цю суму поділити порівну між усіма, хто за нього проголосував – це по 50 гривень. Звісно, у фракцію "Слуга народу" і у перший Кабмін потрапило чимало людей з чудовою репутацією. За них ніхто не платив і вони були незалежними політичними гравцями від самого початку.

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Заради справедливості, в списки ніхто не хотів брати людей, відверто пов'язаних з олігархами, бо журналісти просто дістали б питаннями та звинуваченнями. Посіпак Коломойського відправили на мажоритарні округи, тому потрапили туди абсолютно випадкові люди. І з самого початку боротьба в новому парламенті розгорнулася саме за їхні голоси.

Спершу, "Слуги народу", хоч і з труднощами та помилками, але в турборежимі голосували за більш-менш притомні закони. Посіпакам Коломойського знадобилося пів року, щоб промити мізки випадкових новачків. І ось на початку 2020 року, після хвилі інформаційних атак, у них вийшло знести уряд і генпрокурора.

Про співпрацю з МВФ

Коломойський проти співпраці з МВФ, бо ті вимагають реформ, а йому це не потрібно. А навіщо Коломойському реформи? Ефективний державний апарат не дозволить "решать вопроси", а тут ще і "антиколомойські закони".



Ігор Коломойський / Фото скриншот відео з YouTube

У березні Президент заявив, що "нових облич замало, мало просто не красти". Призначили новий уряд. І тут в один момент в країні все змінилось: коронавірус і світова криза все розставили на свої місця. Виявилось, що співпрацювати з МВФ доведеться, бо більше крім них грошей нам зараз ніхто не дасть. Для цього ми маємо прийняти 2 закони – "антиколомойський" і про ринок землі. Саме цього вимагає МВФ, лише після цього ми маємо отримати гроші.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Він передбачає, що власники та ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.



Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи. Також повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".

Зеленський же перекладає відповідальність за прийняття рішення на "слуг народу", які під його ім'ям пройшли до Верховної ради. Але тепер він до них звертається так само, як колись звертався до попереднього парламенту, де не мав більшості. Про підтримку "антиколомойського законопроєкту" заявили 25 депутатів. Не мовчить і посіпака Коломойського Олександр Дубінський.

Зараз готуються до дефолту, а треба реструктуризувати борги і не витратити ці гроші на себе, і дефолту не буде,

– заявив Дубінський.

За своєю суттю те, що каже Дубінський – це просто набір слів, який нічого не означає. Головний посил – співпраця з МВФ не потрібна, тобто голосувати за ті 2 закони, визначені Зеленським як пріоритетні, не потрібно.



Олександр Дубінський / Фото president.gov.ua

Він зробив ще багато побідних заяв, бо щодня ввечері записує по блогу. А крім того безперервно постить в телеграмі. І це має свій результат – "Слуги народу" не дуже хочуть голосувати за президентські закони.

Скільки грошей може позичити МВФ?Попередньо обговорювали трирічну програму на 5,5 мільярдів доларів. Проте в МВФ сказали, якщо Україна успішно виконає умови, то можна говорити навіть про кращу угоду. Це може означати збільшення розміру траншів.



Депутати "Слуги народу" раніше повідомляли, що кредит може сягнути 8 мільярдів доларів.

Розкол монобільшості

Що ми бачимо у підсумку – президентська монобільшість тріщить по швах. Президент втрачає на неї вплив. Партійне керівництво "Слуг народу" ніколи і не мало особливого авторитету серед своїх депутатів. І ось в цей критичний момент, коли варто було б проявити єдність – вона відсутня. Це продемонструвало останнє голосування за антикризові зміни до бюджету та нових міністрів. В час економічної кризи і епідемії країна залишилась без міністра фінансів та міністра охорони здоров'я.

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Чи зможе далі президент змушувати Раду голосувати за потрібні ініціативи не так вже і важливо. Адже з кожними новим витком протистояння розкол лише посилюється. І те, що вже сьогодні Зеленський тільки через публічні звернення може натиснути на своїх депутатів, говорить тільки про те, що ніякі вмовляння вже не працюють.



Володимир Зеленський / Фото ОПУ

Вихід у Зеленського в цій ситуації тільки один – нарешті по-справжньому почати боротися з олігархатом. Тим більше після прийняття "антиколомойського закону". Цього олігарх ніколи не пробачить своєму експартнеру, а тепер президенту Зеленському.

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Тож можу констатувати, що ми входимо в чергову кризу: до вірусу і економічної кризи, додається ще і політична криза. Монолітної владної команди більше не має. Тому досить розраховувати на якісь міфічні політичні еліти, які повинні приймати правильні рішення.