Економічне падіння України буде на рівні інших країн, – НБУ

Економіка України готова до кризи, яку спровокує пандемія коронавірусу у світі. Падіння буде на рівні інших країн.

Заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час брифінгу нагадав, що за підсумками світової кризи 2008 – 2009 років просідання української економіки було значно більшим, ніж у країн-сусідів.

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У 2009 році ВВП України знизився на 15%, тоді як Польща показала позитивну динаміку зростання, а країни єврозони – падіння на 3%.

Наразі, за співпраці з МВФ, ми не бачимо таких катастрофічних сценаріїв, коли Україні буде набагато гірше порівняно з іншими,

– сказав Сологуб.

Нацбанк працює з урядом для прогнозу макроекономічної картини. За словами заступника глави НБУ, в цій ситуації будувати прогнози складно.

За прогнозами Bloomberg , через пандемію коронавірусу світова економіка може втратити суму, що дорівнює двом ВВП Росії. Це мінус 3% або ж 2,7 трильйона доларів.

Що відомо про світову кризу через коронавірус?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні Нацбанк може переглянути макропрогнози. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.



Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.



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