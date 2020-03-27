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      Економічне падіння України буде на рівні інших країн, – НБУ

      - Читать новость на русском
      Україна готова до економічної кризи / Getty Images

      Економіка України готова до кризи, яку спровокує пандемія коронавірусу у світі. Падіння буде на рівні інших країн.

      Заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час брифінгу нагадав, що за підсумками світової кризи 2008 – 2009 років просідання української економіки було значно більшим, ніж у країн-сусідів.

      Зверніть увагу Як карантин вплине на українську економіку: прогноз бізнесу

      У 2009 році ВВП України знизився на 15%, тоді як Польща показала позитивну динаміку зростання, а країни єврозони – падіння на 3%.

      Наразі, за співпраці з МВФ, ми не бачимо таких катастрофічних сценаріїв, коли Україні буде набагато гірше порівняно з іншими,
      – сказав Сологуб.

      Нацбанк працює з урядом для прогнозу макроекономічної картини. За словами заступника глави НБУ, в цій ситуації будувати прогнози складно.

      За прогнозами Bloomberg, через пандемію коронавірусу світова економіка може втратити суму, що дорівнює двом ВВП Росії. Це мінус 3% або ж 2,7 трильйона доларів.

      Що відомо про світову кризу через коронавірус?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні Нацбанк може переглянути макропрогнози. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.

      Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

      Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут. 

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Світова криза 2020 НБУ
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