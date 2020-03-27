Економічне падіння України буде на рівні інших країн, – НБУ
Економіка України готова до кризи, яку спровокує пандемія коронавірусу у світі. Падіння буде на рівні інших країн.
Заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час брифінгу нагадав, що за підсумками світової кризи 2008 – 2009 років просідання української економіки було значно більшим, ніж у країн-сусідів.
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У 2009 році ВВП України знизився на 15%, тоді як Польща показала позитивну динаміку зростання, а країни єврозони – падіння на 3%.
Наразі, за співпраці з МВФ, ми не бачимо таких катастрофічних сценаріїв, коли Україні буде набагато гірше порівняно з іншими,
– сказав Сологуб.
Нацбанк працює з урядом для прогнозу макроекономічної картини. За словами заступника глави НБУ, в цій ситуації будувати прогнози складно.
Що відомо про світову кризу через коронавірус?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні Нацбанк може переглянути макропрогнози. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.
Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.
Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.
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