Економіка працює в режимі "все для фронту, все для перемоги", – Шмигаль

Українська економіка почала пристосовуватись до екстрених умов з самого початку війни. Наразі вдалось оптимізувати всі процеси.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що економіка повинна працювати, щоб Україна мала змогу оборонятися.

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"Економіка працює в режимі "все для фронту, все для перемоги". Безумовно, я закликаю бізнес виходити та працювати там, де це можливо для того, щоб наповнювати бюджет. Далі ми з цього бюджету фінансуємо оборону країни", – розповів Денис Шмигаль.

Що з ВВП

За словами Шмигаля, Україна не переможе без економіки, яка забезпечуватиме потреби захисників та забезпечуватиме військову промисловість. Крім цього, необхідно виплачувати соціальні зобов'язання, зарплату.

Стосовно ВВП. Ми розуміємо, що в 10 областях не все просто. Там підприємства, які становили приблизно 50% ВВП країни. На початок війни МВФ прогнозував падіння у приблизно 10%,

– зазначив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що в умовах військових дій ВВП коливається у межах 35%. Денис Шмигаль сказав, що надалі все залежатиме від того, як швидко оговтається бізнес.

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