Росія закладає десятки трильйонів рублів на армію, але її економіка дедалі гірше витримує тягар війни. Дефіцит бюджету зростає, підприємства стикаються з неплатежами, а удари України по НПЗ та логістиці створюють для Кремля нові фінансові проблеми.

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Політик, економіст Володимир Мілов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чи вистачить Росії грошей на продовження війни до 2029 року, чому імпорт бензину обходиться Кремлю так дорого та як українські удари впливають на російський флот, аграрний сектор і ВПК. Також він розповів, які санкції можуть завдати Москві найбільших економічних втрат і як війна позначається на добробуті звичайних росіян.

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Утвердження бюджету Росії на 2027 – 2029 роки

Що свідчить про плани Кремля те, що Росія заклала 50 трильйонів рублів на армію та закупівлю зброї на три роки? Чи означає це, що Путін розраховує воювати щонайменше до 2029 року? І звідки Росія братиме кошти на військові витрати в умовах постійного дефіциту бюджету?

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У Росії всі розуміють, і це навіть відкрито кажуть, що вони не витримають навіть близько жодних параметрів цього бюджету. Так було й усі останні роки, особливо з початку повномасштабного вторгнення в Україну: вони приймають наприкінці року одні цифри, але потім усе це вилазить за периметр, і кінці з кінцями звести не виходить.

Усі сто відсотків розуміють, що так буде й цього разу, бо вони намалювали фантастичну цифру — хочуть повністю заморозити витрати, буквально зростання на 0,4 відсотки наступного року. Але це неможливо, бо всі клянчать гроші.

Єдине джерело підтримки існування для багатьох секторів економіки та сфер – це державні субсидії. Інфляція висока, ставка Центробанку залишається високою, а значить усім потрібні субсидії за кредитами. Де їх брати? Держава зазвичай їх дає. Тому всі розуміють, що бюджет вилізе за всі можливі межі. Те саме відбувається і з військовими витратами: вони завжди вищі за план. Де брати ці гроші – відповіді немає.

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Економіст Володимир Мілов про новий бюджет Росії: відео

Вони вже підвищували податки, і це дуже погано позначається на економіці. На початку тижня Путіна відвідав голова Федеральної податкової служби Єгоров і хвалився, як зросло збирання податків. Вона зросла, але це має зворотний бік і ціну: різко падають прибутки компаній та інвестиції.

Прибутки впали на 11 відсотків, інвестиції на 8,5 відсотка за даними за дев'ять місяців цього року. Це зворотний бік зростання податкового навантаження: менше грошей, неплатежі, менше інвестицій.

Підвищення податків має межу. Далі вони намагаються позичати гроші на внутрішньому ринку через ОФЗ. Але ринок настільки не вірить у перспективи збалансованого бюджету, що потребує скажені прибутковості. Нині прибутковість за держоблігаціями – 17 відсотків. Це шалені цифри. І це друга найбільша стаття витрат після військових витрат – обслуговування держборгу.

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Усі розуміють, що постійний дефіцит бюджету та емісія держборгу сильно тиснуть на інфляцію. Інфляцію не вдалося перемогти, інфляція тисне на ставку, ставка висока. Це повертається бумерангом: через це держборг дорогий і доводиться ще більше витрачати на його обслуговування. Вони дуже розраховували, що зможуть знизити інфляцію, здешевити гроші та знизити ставку Центробанку, але це грандіозно провалилося.

Військова економіка, заснована на великих фінансових вливаннях держави, не може йти без інфляції. Якщо ви ведете агресивну війну, перебуваєте у міжнародній ізоляції і вас підтримують лише вливання держгрошей, у вас буде інфляція.

І ще один момент: раніше вони говорили, що це тимчасовий фактор, який скоро минеться. Але тепер визнали, що удари України по НПЗ та іншим інфраструктурним та промисловим об'єктам – це дуже серйозний чинник, який виводить потужності та скорочує пропозицію, тисне на ціни вверх.

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Наразі керівництво Центробанку каже: ми думали знизити інфляцію до кінця року, але через українські удари зробити це не можемо. Поки все не полагодять, ставка буде високою, а бюджету доведеться дорого платити за держборг. А не полагодять вони це, судячи з того, як розвивається ситуація, – приблизно ніколи. Ось таке безвихідне коло.

Удари по НПЗ та паливна криза

За повідомленнями медіа, під ударами вже побували 60 – 70% російських НПЗ, однак дефіциту бензину поки вдається уникати завдяки імпорту. З яких країн Росія зараз найбільше закуповує пальне і хто заробляє на цьому? Як довго імпорт зможе компенсувати втрати нафтопереробки та стримувати зростання цін і дефіцит бензину?

Ми можемо приблизно оцінити вибуття потужностей. Загалом видно, що 15 – 20 відсотків попиту на бензин покриваються імпортом – це приблизна оцінка того, скільки потужностей останнім часом не працювало. Це дуже багато. Росія взагалі ніколи в історії стільки бензину не імпортувала.

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Була стаття у Financial Times, де прямо писали, що Росія надовго перетворилася на великого імпортера бензину. Раніше були розмови, що це країна-бензоколонка, але це залишилось у глибокому минулому. Ввозять зараз із чотирьох основних країн: Індії, Туреччини, Єгипту та Марокко. Причому у Марокко немає своєї нафтопереробки. Звідки вони беруть бензин, щоб продати до Росії, це окреме велике питання.

Коли я був у Брюсселі, там із колегами багато обговорювали ідею запровадити серйозні санкції проти тих, хто постачає бензин до Росії, та проти імпортерів бензину в самій Росії. Щоб закрити цей канал і залишити їх із паливною кризою вдома, наодинці з нею. Ця ідея обговорюється. Принаймні, у новому 22-му санкційному пакеті ЄС як мінімум фігурує пропозиція запровадити жорсткіші санкції на обладнання для НПЗ, щоб вони не могли все це робити.

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Наступний крок, сподіваюся, це санкції проти імпортного бензину, щоб Росія не могла так швидко вирішувати проблеми з паливом. Але імпорт бензину дуже дорогий. Ось одна з причин, чому навіть за стодоларової нафти, за рекордних середньомісячних цін на російську експортну нафту за 12 років, на бюджетних доходах це не дуже позначилося. Ми вже обговорили, що дефіцити там рекордні.

Одна з причин – вони дуже багато віддають нафтовикам у вигляді демпфера, у тому числі компенсуючи дорогу вартість імпорту. Тобто перехід до імпорту бензину дорого впливає на державний бюджет. Вони доплачують нафтовикам різницю, а нафтовики, як ми бачимо, ці гроші беруть та вимушено витрачають на ремонт НПЗ.

У результаті від стодоларової нафти залишається кіт наплакав. Росія якихось значних прибутків від цієї справи не отримує. Додаткових грошей від дорогої нафти не отримали, бензин імпорту дорого обходиться, і доводиться ще багато витрачати на ремонти. Ось така економіка наслідків українських ударів дуже сумна для Росії.

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Кораблі, флот та удари по логістиці Росії

Ми ударів не припиняємо ніде. Кораблі, пароплави, корвети – що тільки не горить: Середземне море, Балтійське. Це ж теж втрати грошей. Не лише символічне військове значення, ніде немає безпечного місця. Наприклад, Балтійське море – атаки там, наскільки можуть злякати? Хто має закладати страховки для цих кораблів?

Там не лише страховки, а й взагалі питання відшкодування вартості. Їм же потрібно виконувати операції, які ці судна забезпечують: щось возити, використовувати у військових цілях. Потрібно щось заміщаюче. Це коштує грошей. Створення нового судна або купівля нового судна для заміщення цих функцій – це гроші та час. Це і є ті самі витрати, які вони несуть передусім, так званий opportunity cost.

Прямі збитки та страховки – це не найстрашніше. Найстрашніше те, що у них вибувають важливі інфраструктурні одиниці, і їм доведеться витрачати багато мільярдів, щоб заповнити флот та інші потужності. І якщо взагалі це вдасться. Щодо військового флоту там величезні проблеми.

Нещодавно на це скаржився голова ВТБ Костін, котрий став господарем Об'єднаної суднобудівної корпорації. Він скаржився на дуже старі верстати, зношені виробничі потужності та неможливість виробляти судна в тих обсягах, яких вимагає держава. Тобто удари та вибуття суден – це зяюча дірка, яку їм ще й поповнити незабаром не вдасться, якщо взагалі вдасться.

Удар по Кримському мосту дуже сильно ускладнить їм всю логістику. Тут реально будуть дуже великі витрати. Возити трасою через південь Херсонської та Запорізької областей набагато довше, дорожче та небезпечніше. Там великі не лише логістичні, а й страхові витрати. Тут вони потрапляють на багато десятків, а швидше за все, сотні мільярдів. Уся логістика в них була налаштована на використання Керченського мосту.

Хуснуллін сказав позавчора, що він уже має етапи відновлення Кримського мосту. Бреше, гадаю.

Хуснуллін зацікавлений, щоб йому виписали щедрий контракт на поновлення. Він скрізь лізе, коли виникають якісь проблеми, із проханням виділити йому багато грошей на будівництво. Те, що це потім розбомблять, його, схоже, не хвилює: гроші освоїв, пішов, а далі йому байдуже.

Але навіть у Росії вже відкрито кажуть: як ми підганятимемо всю цю складну техніку та конструкції, якщо все це прострілюється? Раніше, коли Ротенберг зводив цей міст до повномасштабної війни, це було можливо. Тепер це жирна мета. І навряд чи їм навіть вдасться підійти до відновлення, хоча вони, звичайно, хочуть великі щедрі контракти.

Обвалення доходів російського агросектору

І зерно вивозити якось не надто виходить. Хто в результаті отримуватиме менше грошей за тонну зерна – експортер чи фермер? Коли це стане видно за закупівельними цінами?

Вже з того часу, як виникли великі проблеми в акваторії Азовського та Чорного морів, тобто це був липень-серпень, стало видно, що дуже сильно обрушилися і ціни, і доходи в аграріїв. Основне зерно виробляється у південних регіонах – Ростов, Краснодар, Ставрополь. І оскільки це близько до акваторії Чорного та Азовського морів, зерно одразу везеться у порт та експортується звідти.

Потім з'ясувалося, що везти це на Балтику невигідно, бо великі витрати, дорогий залізничний тариф, і це вбиває весь прибуток. Тому вони продавали пшеницю нижче за собівартість на внутрішньому ринку.

Ми поки що не маємо всіх цифр, вони приходять з лагом. Але 2 грудня у Росстату буде публікація за першими даними про сальдований прибуток аграріїв у вересні, і ми побачимо ці збитки. Поки що цієї цифри немає, але збитки, за всіма ознаками, великі.

Я думаю, що ситуація буде для них дуже важка. Фактично в аграріїв просто з'їли весь прибуток, який потрібний їм буде для врожаю наступного року. Це тривалий удар по зерновій галузі, і він не обмежиться одним роком.

Якщо подивитися портали та канали, присвячені російському агросектору – російський зерновий союз, "Сільський час", Agrobuk – там іде суцільне виття і сльози: як їм погано, скільки разів впав експорт, скільки вони втратили грошей.

Те, що Азовське море зараз перекрите, додатково закриває певне погодне вікно, яке вони мали для продовження експорту. Загалом видно, що все, що було розраховане на експорт через Азовське море, зупинилося, бо там перекрито єдиний судноплавний канал під мостом. Поки вони не виколупують конструкції, що впали звідти, нічого не буде. І це додасть у скарбничку всієї цієї шкоди.

Як затримки оплат б'ють у військовій промисловості Росії

А якщо говорити про підприємства ВПК, які вже теж не дуже вчасно одержують гроші, що відбувається з уже випущеним військовим замовленням, якщо держава затримує оплату? І тоді ті, хто наживається на цій війні, теж у цю скарбничку потрапляють?

Так, вони поки якось зводили кінці з кінцями, але нескінченно це не може тривати. Тому на Путіна і на всю цю систему треба далі тиснути на нові заходи, санкції, удари, і тоді їм з кожним днем ​​буде все складніше.

Ми з колегами за фондом "Вільна Росія" випустили велику доповідь про російський військово-промисловий комплекс, саме про фінансово-економічну складову. Там величезна кількість проблем. По-перше, їм не вистачає грошей, і вони постійно скаржаться.

По-друге, ВПК влаштований не так, як в Україні: це централізовано контрольований монопольний сектор із цінами, що державно регулюються. Їм закладають планову рентабельність лише 5 – 10 відсотків при закупівлі зброї, боєприпасів та бойової техніки. Цього не вистачає, бо все з'їдається інфляцією, високими відсотками за кредитами, корупцією.

Україна завдавала багатьох ударів по десятках підприємств російського ВПК. Сукупні збитки від цих ударів ми оцінюємо не менше ніж у сотні мільярдів рублів у річному вираженні. Це означає, що лише одні ці удари з'їли весь прибуток російського військово-промислового комплексу.

Ось, наприклад, гігант "Ростех", який, за словами Чемезова, виробляє 80 відсотків зброї, яка використовується на війні проти України. Його прибуток за весь минулий рік – 70 з невеликим мільярдів рублів. При тому, що збитки від українських ударів по заводах – сотні мільярдів. Тобто вже це забрало їх у збиток.

Державного замовлення не вистачає на фінансування всього ланцюжка військового виробництва. Вони дуже скаржаться на взаємні неплатежі. Більше того, військові підприємства судяться одне з одним. Це є у відкритих судових матеріалах, і там вони самі розповідають, яка у них погана фінансово-економічна ситуація та як вони багатьма мільярдами затримують один одному платежі.

Цивільний бізнес у Росії каже, що військова є головним генератором неплатежів. З військовими підприємствами краще взагалі не зв'язуватись, бо вони прикриті державним дахом і можуть дозволити собі не платити. Останні півтора року неплатежі стали однією з головних проблем економіки. Привіт дев'яностим рокам – я ніколи не думав, що ми повернемось до масових неплатежів.

ВПК дуже недофінансований, незважаючи на величезні бюджетні витрати. Грошей все одно не вистачає. Це генерує збитки та неплатежі, а отже, не може не призвести в майбутньому до серйозного уповільнення, а можливо, і падіння темпів виробництва.

Один із цьогорічних сюжетів – російські чиновники почали відкрито говорити, що ВПК виходить на виробниче плато, тобто більше не може нарощувати обсяги виробництва. Військові генерали кажуть: нам потрібно більше грошей, бо ми так довго не витягнемо, ми почнемо спад.

Навіть за офіційною статистикою цього року за багатьма напрямами – зброя, боєприпаси, електроніка, оптика, бойова техніка – за кілька місяців було падіння виробництва у ВПК.

Вони якось вибираються в невеликий плюс, але темпи дуже впали. У різних галузях ми бачили навіть прямий спад. На тлі безгрошів'я вони ледве підтримують виробництво, але розмови про плато та можливий спад посилюються навіть офіційно. Ситуація у російському ВПК далеко не хороша.

Що може дати новий пакет санкцій проти Росії

Ми чекаємо на 22-й пакет санкцій. Він буде в чомусь сильний?

Багато хто заплутався, бо список із 1600 юридичних та фізичних осіб у жовтні багато хто вважав уже 22-м пакетом, але, як кажуть у Брюсселі, це був просто список. Що важливого може бути зараз?

Дуже важливий блок, який не завжди широко висвітлюється в новинах, але дуже багато на що впливає, – фінансовий блок. Там будуть банки, учасники фінансової архітектури, платіжні системи, можливо, криптобіржі. Це важливо, тому що ЄС послідовно б'є по російській фінансовій архітектурі.

Це сильно збільшує транзакційні витрати. Щоб провести експортно-імпортний платіж, наприклад із Китаєм, треба пройти через кола пекла та віддати посередникам десятки відсотків.

Багато операцій це зупиняє, тому що бізнес не має дуже великої маржі, і він просто не може дозволити собі такі кінські відсотки: 20 – 25 відсотків посередникам по ланцюжку. З кожним фінансовим пакетом санкцій цей заборонний бар'єр зростає. Це надзвичайно важлива історія.

Через фінансові санкції Росія дуже хотіла вийти на внутрішній борговий ринок Китаю та розмістити там облігації, так звані панда-бонди. Це внутрішні китайські облігації з дуже низьким купоном близько 3,6 відсотка.

Але ні Мінфіну, ні великим корпораціям не дозволили розмістити облігації у Китаї. Прямої заборони не було, але банки та андеррайтери казали: ми просто не хочемо зв'язуватися. Через токсичність санкцій.

Тобто фінансова архітектура – ​​це сюжет номер один. Сюжет номер два – обладнання для НПЗ, яке ускладнить ремонти у Росії. Це також суперважлива історія. І третій момент: незалежно від нового пакету, з 1 січня має набути чинності заборона імпорту російського зрідженого газу. Це вже прийнято та діє, просто термін настання санкцій – 1 січня.

Важливо, щоби Європа витримала цей курс. По всьому, що ми бачимо, вона має намір виконати зобов'язання, хоча з проходженням зими не все просто і сховища недозаповнені. Проте ЄС збирається твердо виконати заборону на російський ЗПГ. Це дуже вдарить: мільярди євро доходів для Путіна.

Перенаправити весь цей газ на азіатські ринки не вдасться, є серйозні логістичні обмеження. Дуже важливо, щоб санкції щодо ЗПГ запрацювали.

Окремо важливим є і питання Угорщини. Новий уряд заявив, що повністю виконає затверджену дорожню карту щодо відмови від нафти та газу. У вересні 2027 року передбачається повне припинення постачання трубопровідного газу. Угорщина залишається поряд зі Словаччиною одним із останніх покупців, але за нової влади чітко сказано: російський газ купувати перестануть.

Це важливо, тому що це нехай і не надто великий потік грошей для "Газпрому", але дуже прибуткові поставки: ціни в Європі високі, відстань набагато менша, ніж до Китаю, і "Газпром" на цьому добре наварює, незважаючи на падіння поставок до історичних мінімумів. Тому цей канал також важливо перекрити.

Як війна та дефіцити б'ють по звичайних сім'ях росіян

Коли телевізор уже не може пояснити, чому миша завалялася в холодильнику, а ще й що цю мишу, якщо захочеш оживити, то нема до кого звернутися, – це підточує кремлівський режим із периферії. Коли грошей уже не вистачає навіть не на виплати сім'ям загиблих, а на контракти, і давно позабирали всі соціалки та медицину, як це стосується російської родини в регіоні? Що означає, коли урізають виплати на медицину, медпрацівникам, педагогам, соціалці?

Це позначається на великій кількості показників. Переважна частина росіян сьогодні може собі дозволити лише базові витрати – їжу та одяг. З постійним зростанням комунальних платежів, які зашкалюють і є важливим чинником інфляції в Росії, у значної частини населення реально не залишається вільних грошей.

Є відносно багатий прошарок, який у тому числі непогано заробляє на війні, але це десь у межах чверті населення. При цьому 60 – 70 відсотків кажуть, що їхнє матеріальне становище помітно погіршується останнім часом.

Одна з речей – висока закредитованість. Російський Центробанк був змушений втручатися та сильно обмежити можливість брати нові кредити для людей з високим кредитним навантаженням, які віддають більше половини або навіть понад 80 відсотків щомісячного доходу на платежі. Їм зараз закривають можливість купувати нові кредити.

Це веде до серйозного зростання проблемної заборгованості серед фізосіб. Сьогодні проблемні борги – 13 відсотків, тобто це або борги, що вже не обслуговуються, або ті, що на межі неповернення. Кризовий поріг вважається 10 відсотків, і ця цифра постійно зростає.

Становище людей погане. Зрізання соціальних виплат та доступних публічних послуг далі все це посилюватиме. Але всі вже більш-менш зрозуміли, звідки ноги ростуть, і багато хто хотів би якнайшвидшого закінчення війни. Люди бояться: сьогодні настільки розкручений маховик репресій та посадок, що люди поки що не наважуються виступати. Але ремствування вже йде.

Якщо подивитися на будь-яку новину про приїзд Путіна до регіону та на те, що пишуть люди на регіональних форумах, ілюзій щодо того, як сприймають ситуацію в країні, бути не повинно.